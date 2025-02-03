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Haberler Haberler Ege Denizi'nde deprem mi oldu? Kaç şiddetinde deprem oldu | SON DAKİKA DEPREM HABERLERİ

Ege Denizi'nde deprem mi oldu? Kaç şiddetinde deprem oldu | SON DAKİKA DEPREM HABERLERİ

Ege Denizi'nde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan verilere göre 5 kilometre bölgede olan deprem, birçok bölgeden hissedildi. Saat 12.29 sıralarında olan depremin ardından üst üste iki deprem daha meydana geldi. Peki, Ege Denizi'nde kaç şiddetinde deprem oldu? Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 03 Şubat 2025 Pazartesi 13:40 Güncelleme Tarihi: 03 Şubat 2025 Pazartesi 14:00
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Ege Denizi'nde deprem mi oldu? Kaç şiddetinde deprem oldu | SON DAKİKA DEPREM HABERLERİ

SON DAKİKA DEPREM 3 ŞUBAT | Ege Denizi'nde deprem meydana geldi. Birçok bölgede hissedilen deprem sonrası konu hakkında bilgi almak isteyen vatandaşlar, Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan verileri inceledi. Üst üste depremlerin hissedildiği bölge hakkında uyarılarda bulunan uzmanlar, yanlış bilgilere karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiğini belirtti. Peki, Ege Denizi'nde kaç şiddetinde deprem oldu?

EGE DENİZİ'NDE KAÇ ŞİDDETİNDE DEPREM OLDU?

Ege Denizi'nde saat 12.29 sıralarında deprem meydana geldi. Birçok bölgeden hissedilen depremin 5.1 büyüklüğünde olduğunu açıklayan Kandilli Rasathanesi, ardından iki depremin daha olduğunu belirtti. 3.5 ve 3.4 büyüklüğünde olan bu depremler ise saat 12.38 ve 12.45 sıralarında hissedildi.

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