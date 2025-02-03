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Haberler Haberler 2025 Ocak ayı enflasyon rakamları belli oldu mu? Ocak ayı enflasyon oranı yüzde kaç oldu? | TÜİK ENFLASYON RAKAMLARI

2025 Ocak ayı enflasyon rakamları belli oldu mu? Ocak ayı enflasyon oranı yüzde kaç oldu? | TÜİK ENFLASYON RAKAMLARI

TÜİK 2025 Ocak ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Paylaşılan verilerin ardından en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer alan oranlar, kira artış oranının da netleşmesini sağladı. Peki, 2025 Ocak ayı enflasyon rakamları belli oldu mu? Ocak ayı enflasyon oranı yüzde kaç oldu? İşte TÜİK enflasyon rakamları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 03 Şubat 2025 Pazartesi 10:50 Güncelleme Tarihi: 03 Şubat 2025 Pazartesi 11:00
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2025 Ocak ayı enflasyon rakamları belli oldu mu? Ocak ayı enflasyon oranı yüzde kaç oldu? | TÜİK ENFLASYON RAKAMLARI

TÜİK 2025 Ocak ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Aralık ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık %44,38, aylık %1,03 artarken, gözler yeni açıklanan verilere çevrildi. Açıklanan kararla birlikte kira artış oranları da belli oldu. Peki, 2025 Ocak ayı enflasyon rakamları belli oldu mu? Ocak ayı enflasyon oranı yüzde kaç oldu? İşte TÜİK enflasyon rakamları...

OCAK AYI ENFLASYON RAKAMLARI

TÜİK ocak ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Paylaşılan verilere göre, ocak ayında enflasyon yüzde 5,03 seviyesinde arttı. Yıllık bazda ise yüzde 42,12 olarak açıklandı.

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2025 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre %5,03, bir önceki yılın Aralık ayına göre %5,03, bir önceki yılın aynı ayına göre %42,12 ve on iki aylık ortalamalara göre %56,35 olarak gerçekleşti..

EN AZ ARTIŞ GÖSTEREN GRUP ULAŞTIRMA OLDU

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup %23,14 ile ulaştırma oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %99,93 ile eğitim oldu.

GİYİM VE AYAKKABIDA DÜŞÜŞ

Ana harcama grupları itibarıyla 2025 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre azalan ana grup %-5,17 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, 2025 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %23,57 ile sağlık oldu

Endekste kapsanan 143 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5'li Düzey) 2025 yılı Ocak ayı itibarıyla, 13 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 4 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 126 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

2025 OCAK AYINDA TÜFE'DE DEĞİŞİM

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2025 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre %5,47, bir önceki yılın Aralık ayına göre %5,47, bir önceki yılın aynı ayına göre %42,08 ve on iki aylık ortalamalara göre %56,05 olarak gerçekleşti.

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