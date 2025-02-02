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Haberler Haberler Resmi Gazete'de yayınlanan son kararlar: 2 Şubat 2025

Resmi Gazete'de yayınlanan son kararlar: 2 Şubat 2025

Resmi Gazete 2 Şubat 2025 tarihli 32801. sayısında yer alan kararlar kamuoyuna sunuldu. Günün ilk saatlerinde Resmi Gazete kararları, en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan kararların yer aldığı 2 Şubat Pazar 2025 tarihli Resmi Gazete kararları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 02 Şubat 2025 Pazar 07:07 Güncelleme Tarihi: 02 Şubat 2025 Pazar 07:20
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Resmi Gazete'de yayınlanan son kararlar: 2 Şubat 2025

Resmi Gazete bugün 2 ŞUBAT | Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren kararların, uygulanmadan önce kamuoyuna duyurulduğu mecra olan Resmi Gazete'nin 2 Şubat Pazar tarihli 32801. sayısı yayımlandı. Peki Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 2 Şubat Pazar Resmi Gazete kararları, atamalar, görevden almalar ve çeşitli ilanlar...

2 ŞUBAT 2025 RESMİ GAZETE KARARLARI İÇİN TIKLAYIN

YÖNETMELİKLER

–– Demiryolu Emniyet Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Demiryolu İşletmeciliği Yetkilendirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

👉2 ŞUBAT 2025 RESMİ GAZETE PDF İNDİR 👈

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânı

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Kardelenler - Dizi
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