Şaban ayı orucu ne zaman Diyanet? | Şaban ayı kaçıncı günü oruç tutulur?

Peygamber Efendimiz'in (s.a.v.) "Şaban benim ayımdır, Recep Allah'ın ayıdır, Ramazan ise ümmetimin ayıdır." diyerek müjdelediği Şaban ayı, 2025 yılında 31 Ocak tarihi itibarıyla eda edilecek. Allah'a yakınlaşmak, günahların affı için dua etmek ve ahlaki güzellikleri artırmak için bir fırsat olarak görülen Şaban ayında, Berat Kandili de idrak edilir. Bu mübarek gece, günahların bağışlandığı, kulların Allah'a daha fazla yaklaştığı bir zaman dilimi olarak bilinir. Peki Şaban ayında oruç tutulur mu Diyanet? Şaban ayı kaçıncı günü oruç tutulur? İşte detaylar...

ŞABAN AYI ORUCU NE ZAMAN DİYANET?

Şaban ayında oruç tutmak, İslam dininde nafile (gönüllü) ibadetler arasında yer alır ve Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v.) bu ayda diğer aylara göre daha fazla oruç tuttuğu bilinmektedir. Ancak, Ramazan ayının dışında hiçbir ayın tamamını oruçlu geçirmediği de hadis kaynaklarında belirtilmiştir. Diyanet İşleri Başkanlığı'na göre, Şaban ayının tamamını aralıksız oruçlu geçirmek dinî bir zorunluluk değildir.

ŞABAN AYI KAÇINCI GÜNÜ ORUÇ TUTULUR?

Kişi, sağlığı elverdiği ölçüde Şaban ayında dilediği kadar nafile oruç tutabilir. Bu uygulama, Ramazan ayına manevi bir hazırlık olarak da değerlendirilebilir. Özellikle Şaban ayının 15. gecesi olan Berat Kandili, İslam âleminde büyük bir manevi öneme sahiptir. Bu geceyi oruçlu karşılamak ve ibadetle geçirmek, Müslümanlar arasında yaygın bir uygulamadır. 31 Ocak 2025 Cuma günü başlayacak olan mübarek Şaban ayı için oruç tutmak isteyenler, 30 Ocak Perşembe'yi 31 Ocak Cuma'ya bağlayan gece sahura kalkarak ilk gün orucuna niyet edebilirler. Şaban ayının ilk Perşembe günü orucu tutulabilir. Bir de Şaban ayının son Pazartesi günü tutulan orucun fazileti vardır.

ŞABAN AYINDA ORUÇ TUTMAK FARZ MI?

Sonuç olarak, Şaban ayında oruç tutmak sünnettir ve Peygamber Efendimiz'in (s.a.v.) uygulamalarına dayanır. Ancak, bu oruçlar farz değildir ve kişinin kendi isteğine bağlıdır. Sağlık durumu elverişli olan Müslümanlar, Ramazan ayına hazırlık amacıyla Şaban ayında nafile oruç tutabilirler.