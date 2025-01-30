  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Haberler İstanbul barajları su seviyesi - İSKİ 30 Ocak raporu

İstanbul barajları su seviyesi - İSKİ 30 Ocak raporu

İstanbul'da baraj doluluk oranları, küresel ısınmanın etkileri devam ederken en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Megakente su sağlayan 10 barajda toplam su miktarı yüzde 50'nin üzerine yükseldi. İstanbul kış yağışlarının başlamasıyla birlikte barajlardaki toplam su seviyesi son olarak yüzde 52,45 olarak ölçüldü. İşte 30 Ocak Perşembe 2025 İstanbul barajları doluluk oranları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ocak 2025 Perşembe 10:20 Güncelleme Tarihi: 30 Ocak 2025 Perşembe 10:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
İstanbul barajları su seviyesi - İSKİ 30 Ocak raporu

BARAJ DOLULUK ORANLARI 30 OCAK | İstanbul barajlarında doluluk oranının, yağışların etkili olup sıcak havalara ara verilmesiyle birlikte yükselişe geçmesi bekleniyor. Sonbaharın gelişiyle başlayan yağmurun ardından baraj doluluk oranları vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konular arasında yerini aldı. En düşük su seviyesine sahip Alibey Barajı'nda su miktarı yüzde 38,89 olarak ölçülürken en yüksek su miktarı ise yüzde 87,89 ile Kazandere Barajı'nda ölçüldü. Megakentte barajlardaki toplam doluluk oranı ise 30 Ocak Perşembe günü yüzde 52,45 olarak ölçüldü.

💦30 OCAK 2025 BARAJ DOLULUK ORANLARI💦

30 Ocak Perşembe günü, İstanbul'a su sağlayan 10 barajın toplam doluluk oranı yüzde 52,45 olarak ölçüldü. Önceki güne kıyasla yükselişe geçtiği kaydedilen barajlarda 30 Ocak'ta doluluk oranı şöyle sıralandı:

🚿 Ömerli Barajı: %53,87

🚿 Darlık Barajı: %48,34

🚿 Elmalı Barajı: %84,71

🚿 Terkos Barajı: %57,71

🚿 Alibey Barajı: %38,89

🚿 Büyükçekmece Barajı: %49,3

🚿 Sazlıdere Barajı: %42,97

🚿 Istrancalar Barajı: %57,57

🚿 Kazandere Barajı: %87,89

🚿 Pabuçdere Barajı: %53,56

NOT: İSKİ, İstanbul'daki barajların doluluk oranını gün içinde belirli saatlerde yenilemektedir. İSKİ'nin resmi internet sitesinden barajların doluluk oranı takip edilmekte olup veri yenilendiğinde haberimiz güncellenmektedir.

Başka Bir Gün - DİZİ
F.Bahçe'den sürpriz transfer! Eski golcüsü geri dönüyor
DİĞER
Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın derbi senaryosu: İşte UEFA Avrupa Ligi'ndeki tüm tur ihtimalleri...
CANLI | Kritik konum şüpheli kaza: ABD'de uçak ve helikopter çarpıştı! Çok sayıda ölü var! Ses kayıtları ortaya çıktı
Beşiktaş'tan transferde ters köşe! İşte Kartal'ın yeni golcüsü
Aslan'a kuzeyden 18'lik orta saha!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
FCSB - Manchester United maçı ne zaman? FCSB - Manchester United maçı ne zaman? 10:22
Beşiktaş'tan transferde ters köşe! İşte Kartal'ın yeni golcüsü Beşiktaş'tan transferde ters köşe! İşte Kartal'ın yeni golcüsü 10:12
Rangers - Union Saint-Gilloise maçı ne zaman? Rangers - Union Saint-Gilloise maçı ne zaman? 10:09
Ajax - Galatasaray maç bilgileri Ajax - Galatasaray maç bilgileri 10:08
Arda Güler ve Türk taraftar arasında ilginç an! Arda Güler ve Türk taraftar arasında ilginç an! 09:41
F.Bahçe Beko evinde Bologna’yı ağırlıyor! F.Bahçe Beko evinde Bologna’yı ağırlıyor! 09:32
Daha Eski
Aslan'a kuzeyden 18'lik orta saha! Aslan'a kuzeyden 18'lik orta saha! 09:30
Davinson'un kankası G.Saray'a! Cimbom transferdeki sessizliğini bozuyor Davinson'un kankası G.Saray'a! Cimbom transferdeki sessizliğini bozuyor 09:30
G.Saray'dan Icardi açıklaması! Sürpriz ihtimal gerçekleşebilir G.Saray'dan Icardi açıklaması! Sürpriz ihtimal gerçekleşebilir 09:08
F.Bahçe'den sürpriz transfer! Eski golcüsü geri dönüyor F.Bahçe'den sürpriz transfer! Eski golcüsü geri dönüyor 08:49
Bugün hangi maçlar var? 30 Ocak Perşembe Bugün hangi maçlar var? 30 Ocak Perşembe 07:58
Dr. Yener İnce: İcardi ile her gün iletişimdeyiz Dr. Yener İnce: İcardi ile her gün iletişimdeyiz 07:31