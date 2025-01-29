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Haberler Haberler Resmi Gazete'de yayınlanan son kararlar: 29 Ocak 2025

Resmi Gazete'de yayınlanan son kararlar: 29 Ocak 2025

Resmi Gazete 29 Ocak 2025 tarihli 32797. sayısında yer alan kararlar kamuoyuna sunuldu. Günün ilk saatlerinde Resmi Gazete kararları, en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan kararların yer aldığı 29 Ocak Çarşamba 2025 tarihli Resmi Gazete kararları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ocak 2025 Çarşamba 08:20 Güncelleme Tarihi: 29 Ocak 2025 Çarşamba 08:50
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Resmi Gazete'de yayınlanan son kararlar: 29 Ocak 2025

Resmi Gazete bugün 29 OCAK | Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren kararların, uygulanmadan önce kamuoyuna duyurulduğu mecra olan Resmi Gazete'nin 29 Ocak Çarşamba tarihli 32797. sayısı yayımlandı. Peki Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 29 Ocak Çarşamba Resmi Gazete kararları, atamalar, görevden almalar ve çeşitli ilanlar...

29 OCAK 2025 RESMİ GAZETE KARARLARI İÇİN TIKLAYIN

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Sağlık Bakanlığı Sertifikalı Eğitim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Kayseri Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

👉29 OCAK 2025 RESMİ GAZETE PDF İNDİR 👈

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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