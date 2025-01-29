FED OCAK 2025 FAİZ KARARI SON DAKİKA | Fed Ocak ayı faiz kararı ne oldu?

Fed Ocak ayı faiz kararı açıklandı. ABD ekonomisindeki gelişmelere ve enflasyon, işsizlik oranları gibi makroekonomik göstergelere göre alınan FED faiz kararı, ABD piyasalarının yanı sıra dünyada evrensel para birimi olan doları da etkilediğinden tüm dünyada merakla bekleniyor. Peki, Fed Ocak ayı faiz kararı oranı ne oldu? İşte detaylar...

FED OCAK 2025 FAİZ KARARI NE OLDU?

Fed faiz kararı 29 Ocak Çarşamba TSİ ile 22:00'de açıklandı. Fed faizi oy birliğiyle yüzde 4.25-4.50 aralığında tutma kararı aldı.

FOMC'tan yapılan açıklamada şu detaylar yer aldı:

"Enflasyon biraz yüksek seyretmeye devam ediyor. İşsizlik oranı düşük bir seviyede istikrar kazandı. İş gücü piyasası şartları sağlam olmaya devam ediyor."

FED OCAK AYI FAİZ KARARI BEKLENTİ ANKETİ VE TAHMİNLER NE YÖNDEYDİ?

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in yılın ilk para politikası toplantısında politika faizini sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılırken, bankanın yılın ilk faiz indirimine yüzde 59 ihtimalle mayıs ayında gitmesi bekleniyordu. Öte yandan uzmanlar, ABD Merkez Bankasının (Fed), faiz indirimleri için uzun süre bekleyebileceği hatta faiz artırımlarının bile söz konusu olabileceği öngörüsünde bulundu.

ABD'de açıklanan makroekonomik verilerin ülkede ekonominin gücünü koruduğuna işaret etmesi ve ABD Başkanı Donald Trump'ın uygulamayı planladığı tarifelerin enflasyonist baskıları artırması Fed'in para politikasını gevşetme hızını olumsuz etkileyebilecek önemli riskler arasında görülüyordu.

Uzmanlar, Fed'in, faiz indirimleri için uzun süre bekleyebileceğini hatta faiz artırımlarının bile söz konusu olabileceği öngörüsünde bulundu.