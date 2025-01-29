BERAT KANDİLİ TARİHİ 2025 | Berat Kandili bu yıl ne zaman, ayın kaçında idrak edilecek?

Berat (Berâet), Arapçada ''temize çıkma'' anlamına gelir. İslam inancına göre bu gecenin bereketli ve feyizli bir gece olması sebebiyle Mübarek Gece, günahların affı ve kulların temize çıkarılması sebebiyle Berat Gecesi ve kulların ihsana kavuşmaları nedeniyle de Rahmet Gecesi gibi adlar da verilmiştir. Peki, Berat Kandili bu yıl ne zaman, ayın kaçında idrak edilecek?

2025 BERAT KANDİLİ HANGİ GÜN, AYIN KAÇI?

Berat Kandili 2025 yılında, 13 Perşembe günü eda edilecek.

Şaban ayının 14. gününü 15. gününe bağlayan gecesi, Berat gecesidir. 16. yüzyılda, Osmanlı İmparatorluğu'nda II. Selim'den itibaren minarelerde kandil yakılmasıyla kandil adını almıştır. Berat (Berâet), Arapçada ''temize çıkma'' anlamına gelir. İslam inancına göre bu gecenin bereketli ve feyizli bir gece olmas�� sebebiyle Mübarek Gece, günahların affı ve kulların temize çıkarılması sebebiyle Berat Gecesi ve kulların ihsana kavuşmaları nedeniyle de Rahmet Gecesi gibi adlar da verilmiştir.

BERAT KANDİLİ İLE İLGİLİ HADİSLER

Berat Kandili ile ilgili hadis-i şeriflerden bazıları şöyledir: