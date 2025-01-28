Resmi Gazete'de yayınlanan son kararlar: 28 Ocak 2025

Resmi Gazete bugün 28 OCAK | Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren kararların, uygulanmadan önce kamuoyuna duyurulduğu mecra olan Resmi Gazete'nin 28 Ocak Salı tarihli 32796. sayısı yayımlandı. Peki Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 28 Ocak Salı Resmi Gazete kararları, atamalar, görevden almalar ve çeşitli ilanlar...

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YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Mersin Üniversitesi Mersin Meslek Yüksekokulu Ön Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

–– 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu Gereğince; İşkollarındaki İşçi Sayıları ve Sendikaların Üye Sayılarına İlişkin 2025 Ocak Ayı İstatistikleri Hakkında Tebliğ

–– Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 580)

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İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri