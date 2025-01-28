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Haberler Haberler MSÜ SINAV GİRİŞ BELGESİ 2025 | MSü sınav yerleri belli oldu mu, ne zaman açıklanacak?

MSÜ SINAV GİRİŞ BELGESİ 2025 | MSü sınav yerleri belli oldu mu, ne zaman açıklanacak?

MSÜ başvuruları geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Sınava girecek olan adaylar tarihin yaklaşmasıyla birlikte araştırmalara başladı. Arama motorlarında MSü sınav yerleri belli oldu mu, ne zaman açıklanacak? sorguları yapılırken güncel bilgileri sizler için derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ocak 2025 Salı 23:10 Güncelleme Tarihi: 28 Ocak 2025 Salı 23:10
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MSÜ SINAV GİRİŞ BELGESİ 2025 | MSü sınav yerleri belli oldu mu, ne zaman açıklanacak?

MSÜ, öğrencilere hem akademik hem de askeri eğitim vererek onları donanımlı bir şekilde Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görev almak üzere yetiştirir. Üniversitenin programları, disiplinli bir eğitim süreci ve fiziksel olarak zorlayıcı faaliyetlerle öğrencilerin liderlik, takım çalışması ve stratejik düşünme becerilerini geliştirmeye yöneliktir. Sınava az bir süre kala sınav giriş belgesi ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Detaylar haberimizde...

MSÜ SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?

Sınav tarihine kısa bir süre kalan MSÜ'nün sınav giriş belgeleri gündeme geldi. Ancak ÖSYM tarafından MSÜ sınav giriş belgeleri henüz yayınlanmadı. Adaylar, Sınava Giriş Belgelerini, sınavın yapılacağı hafta içinde T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden edinebileceklerdir.

Bu bilgilere göre 17 Şubat tarihi haftasında MSÜ sınav yerlerinin erişime açılması bekleniyor.

MSÜ GEÇ BAŞVURUSU NE ZAMAN?

ÖSYM bilgilerine göre MSÜ geç başvurular 30 Ocak 2025 tarihinde gerçekleşecek. 2-27 Ocak 2025 tarihleri arasında 2025-MSÜ başvurusunu yapmayan adaylar, geç başvuru gününde (30 Ocak 2025 tarihinde) 2025-MSÜ başvurularını yapabileceklerdir. Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, geç başvurunun yapıldığı gün (30 Ocak 2025 tarihinde) sadece ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile %50 artırımlı ödenmelidir. Geç başvuru gününde bankalardan yapılan ücret ödemesi sisteme aktarılamadığından bankalardan ücret ödemesi yapılmamalıdır.

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