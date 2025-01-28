AÖL 2. dönem kayıt yenileme tarihleri 2025 | Açık lise ilk kayıt, kayıt yenileme ne zaman?

Açık Öğretim Lisesi yeni dönem kayıtları için araştırmalar hız kazandı. 2. dönem ilk kez kayıt yaptıracak ya da kaydını yenileyecek adaylar için başvuru tarihleri, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı kılavuzda AÖL öğrencileri ile paylaşıldı. Detayları ve tüm merak edilenleri sizler için derledik.

2025 AÇIK LİSE İLK KAYIT, KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?

Örgün ortaöğretim kurumlarında 2024-2025 eğitim öğretim yılında e-Okul sisteminde aktif kaydı bulunan öğrenciler 29 Ocak 2025 tarihi ile 5 Şubat 2025 tarihi mesai bitimine kadar,

Diğer öğrenciler ise 07 Ocak 2025 tarihinden 23 Ocak 2025 tarihi mesai bitimine kadar halk eğitimi merkezi müdürlüklerine başvurarak yeni kayıt işlemlerini gerçekleştirebilir.

👉MEB AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ 2. DÖNEM KAYIT YENİLEME KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN👈

AÖL 2. DÖNEM KAYIT YENİLEME TARİHLERİ 2025

2024-2025 eğitim öğretim yılı 1. Döneminde öğrencilik durumu "Kayıt Yenilememiş" veya "Beklemeli" olan öğrencilerin kayıt yenileme işlemleri de 7 Ocak 2025 tarihinden 5 Şubat 2025 tarihi mesai bitimine kadar yapılabilir.

2024-2025 eğitim öğretim yılı 1. döneminde öğrencilik durumu "Aktif" olan öğrencilerin kayıt yenileme işlemleri birinci dönem sınav sonuçlarının açıklandığı tarihten 5 Şubat 2025 tarihi mesai bitimine kadar yapabilir.

👉MEB AÖL KAYIT YENİLEME KILAVUZU👈

AÖL İLK KAYIT VE KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

Açık Öğretim Lise kayıt şartlarını taşıyan tüm öğrenciler, e-Okul, Açık Öğretim Ortaokulu ve Açık Öğretim Liseleri Bilgi Yönetim Sisteminde öğrenim bilgileri bulunan 18 yaşını doldurmuş vatandaşlar yeni kayıt ücretini yatırdıktan sonra isterlerse halk eğitimi merkezi müdürlüklerine başvuru yapabilir veya https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresi üzerinden e-Devlet girişi yaparak yeni kayıt işlemlerini gerçekleştirebilir ve ders seçimini yapabilirler.

AÖL 2. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

Açık Öğretim Lisesi 2024-2025 eğitim öğretim yılı 2. dönem yüz yüze sınavları 22-23 Mart 2025 tarihlerinde basılı evrakla okullarda, e-Sınav randevusu alan öğrencilerin sınavları ise 1-28 Mart 2025 tarihleri arasında e-Sınav merkezlerinde yapılacak.