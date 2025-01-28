  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Haberler Altın fiyatları 28 Ocak: Çeyrek, yarım, tam altın güncel değerleri ve Dolar Kuru analizi

Altın fiyatları 28 Ocak: Çeyrek, yarım, tam altın güncel değerleri ve Dolar Kuru analizi

Dolar, Euro gibi evrensel para birimleriyle ve altın kuruyla ilgilenen yatırımcı ve vatandaşlar, arama motorlarında döviz ve altın kurlarını araştırıyor. Peki dolar ne kadar oldu? 28 Ocak Salı 2025 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın fiyatlarını ve 1 dolar kaç TL? sorusunun cevabını haberimizde derledik. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ocak 2025 Salı 07:50 Güncelleme Tarihi: 28 Ocak 2025 Salı 07:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Altın fiyatları 28 Ocak: Çeyrek, yarım, tam altın güncel değerleri ve Dolar Kuru analizi

Anlık gram altın fiyatı 28 Ocak | Yatırımcılar ve vatandaşların iç ve dış piyasaya hakim olmak için yakından takip ettiği altın ve döviz kurundaki son ve güncel veriler merak ediliyor. Ekonomik ve finansal kararlar üzerinde önemli etkilere sahip olan dolar, euro ve altının ülkemizdeki değerini öğrenmek isteyenler arama motorlarında Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 28 Ocak Salı 2025 canlı ve anlık Döviz Kuru takibi...

28 OCAK 2025 GÜNCEL DÖVİZ KURU

ABD Doları: 35,75 (Alış) - 35,76 (Satış)

EURO: 37,34 (Alış) - 37,35 (Satış)

STERLİN: 44,34 (Alış) - 44,56 (Satış)

1 DOLAR = 35,76 TL

💰CANLI - Güncel altın fiyatları için tıklayın! (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)

👉28 Ocak Salı 2025 canlı altın fiyatları...

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 3.149,90₺

Gram altın satış: 3.150,31₺

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 5.132,00₺

Çeyrek altın satış: 5.182,00₺

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 10.264,00₺

Yarım altın satış: 10.365,00₺

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 20.465,00₺

Tam altın satış: 20.644,00₺

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 21.012,00₺

Cumhuriyet altını satış: 21.330,00₺

ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 21.016,00₺

Ata altın satış: 21.182,00₺

NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 28 Ocak Salı günü saat 06.11 itibarıyla alınmıştır.

Maximin için sürpriz teklif!
F.Bahçe'den G.Saray'a bir çalım daha! İşte Kanarya'nın 4. transferi
DİĞER
Son dakika haberi: Galatasaray'da Muslera'dan ayrılık açıklaması! Görüştüğü iki takımı duyurdu...
Tekelleşme soruşturmasında yeni detaylar! E- Posta yazışmaları bulundu! Menajerler böyle örgütlenmiş
Cimbom'dan beke 2 sürpriz isim!
Anderson Talisca İstanbul'da!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Süper Lig ekibinde flaş ayrılık! Süper Lig ekibinde flaş ayrılık! 00:35
Süper Lig ekibinde flaş ayrılık! Süper Lig ekibinde flaş ayrılık! 00:31
Trabzonspor ayrılığı duyurdu! Trabzonspor ayrılığı duyurdu! 00:24
Anderson Talisca İstanbul'da! Anderson Talisca İstanbul'da! 00:24
F.Bahçe'den G.Saray'a bir çalım daha! İşte Kanarya'nın 4. transferi F.Bahçe'den G.Saray'a bir çalım daha! İşte Kanarya'nın 4. transferi 00:24
F.Bahçe'nin yıldızına Beşiktaş kancası! F.Bahçe'nin yıldızına Beşiktaş kancası! 00:24
Daha Eski
İstanbul'da kazanan Kasımpaşa! İstanbul'da kazanan Kasımpaşa! 00:24
G.Saray'da flaş ayrılık! Buruk biletini kesti G.Saray'da flaş ayrılık! Buruk biletini kesti 00:24
Beşiktaş'tan İngiliz yıldıza kanca! Beşiktaş'tan İngiliz yıldıza kanca! 00:24
Muslera'dan ayrılık açıklaması! Muslera'dan ayrılık açıklaması! 00:24
Şampiyonluk oranları güncellendi! Şampiyonluk oranları güncellendi! 00:24
F.Bahçe'den bir bomba daha! Barça'dan ayrılan yıldız... F.Bahçe'den bir bomba daha! Barça'dan ayrılan yıldız... 00:24