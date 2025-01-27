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Haberler Haberler Yeni yayınlanan Resmi Gazete kararları: 27 Ocak 2025 Resmi Gazete'de bugün!

Yeni yayınlanan Resmi Gazete kararları: 27 Ocak 2025 Resmi Gazete'de bugün!

Resmi Gazete 27 Ocak 2025 tarihli 32795. sayısında yer alan kararlar kamuoyuna sunuldu. Günün ilk saatlerinde Resmi Gazete kararları, en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan kararların yer aldığı 27 Ocak Pazartesi 2025 tarihli Resmi Gazete kararları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ocak 2025 Pazartesi 09:40 Güncelleme Tarihi: 27 Ocak 2025 Pazartesi 10:00
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Yeni yayınlanan Resmi Gazete kararları: 27 Ocak 2025 Resmi Gazete'de bugün!

Resmi Gazete bugün 27 OCAK | Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren kararların, uygulanmadan önce kamuoyuna duyurulduğu mecra olan Resmi Gazete'nin 27 Ocak Pazartesi tarihli 32795. sayısı yayımlandı. Peki Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 27 Ocak Pazartesi Resmi Gazete kararları, atamalar, görevden almalar ve çeşitli ilanlar...

27 OCAK 2025 RESMİ GAZETE KARARLARI İÇİN TIKLAYIN

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Dokuz Eylül Üniversitesi Enerji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– Samsun Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 5/12/2024 Tarihli ve E: 2024/57, K: 2024/207 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 5/12/2024 Tarihli ve E: 2024/87, K: 2024/208 Sayılı Kararı

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İLÂN BÖLÜMÜ

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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