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Haberler Haberler Son dakika deprem: Bursa'da deprem mi oldu? Bursa'da kaç şiddetinde deprem oldu? İşte AFAD ve Kandilli verileri

Son dakika deprem: Bursa'da deprem mi oldu? Bursa'da kaç şiddetinde deprem oldu? İşte AFAD ve Kandilli verileri

Bursa'da şiddetli bir deprem meydana geldi. Birçok bölgede hissedilen deprem hakkında Kandilli Rasathanesi ve AFAD'dan açıklama geldi. Nilüfer merkezli deprem hakkında veriler paylaşılırken, depremin 4 büyüklüğünde olduğu açıklandı. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ocak 2025 Pazartesi 15:30 Güncelleme Tarihi: 27 Ocak 2025 Pazartesi 15:50
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Son dakika deprem: Bursa'da deprem mi oldu? Bursa'da kaç şiddetinde deprem oldu? İşte AFAD ve Kandilli verileri

SON DAKİKA DEPREM | Bugün saat 13.43 sıralarında Bursa Nilüfer merkezli deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 4.0 büyüklüğünde olan deprem yerin 9.74 kilometre derinliğinde yaşandı. Kandilli Rasathanesi tarafından açıklanan verilerde ise Bursa'da 4.1 şiddetinde deprem hissedildi. 15.1 kilometre derinlikte meydana gelen deprem sonrası yaralı veya can kaybı hakkında henüz resmi bir açıklama gelmedi. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan deprem verileri:

AFAD:

Büyüklük:4.0 (Mw)

Yer:Nilüfer (Bursa)

Tarih:2025-01-27

Saat:13:43:47 TSİ

Enlem:40.19444 N

Boylam:28.95056 E

Derinlik:9.74 km

KANDİLLİ RASATHANESİ:

NILUFER (BURSA)

27.01.2025, 13:43:46 TSİ

Büyüklük: 4.1

Derinlik: 15.1 km

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