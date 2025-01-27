Son dakika deprem: Bursa'da deprem mi oldu? Bursa'da kaç şiddetinde deprem oldu? İşte AFAD ve Kandilli verileri

SON DAKİKA DEPREM | Bugün saat 13.43 sıralarında Bursa Nilüfer merkezli deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 4.0 büyüklüğünde olan deprem yerin 9.74 kilometre derinliğinde yaşandı. Kandilli Rasathanesi tarafından açıklanan verilerde ise Bursa'da 4.1 şiddetinde deprem hissedildi. 15.1 kilometre derinlikte meydana gelen deprem sonrası yaralı veya can kaybı hakkında henüz resmi bir açıklama gelmedi. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan deprem verileri:

AFAD:

Büyüklük:4.0 (Mw) Yer:Nilüfer (Bursa) Tarih:2025-01-27 Saat:13:43:47 TSİ Enlem:40.19444 N Boylam:28.95056 E Derinlik:9.74 km

KANDİLLİ RASATHANESİ:

NILUFER (BURSA) 27.01.2025, 13:43:46 TSİ Büyüklük: 4.1 Derinlik: 15.1 km