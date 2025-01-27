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Haberler Haberler EKPSS TERCİH SONUÇLARI 2025 | Engelli KPSS (EKPSS) tercih yerleştirme sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olacak?

EKPSS TERCİH SONUÇLARI 2025 | Engelli KPSS (EKPSS) tercih yerleştirme sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olacak?

EKPSS (Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı), Türkiye’de engelli bireylerin kamu sektöründe çalışabilmesi için yapılan bir sınavdır. Bu sınav, engelli vatandaşların kamu sektöründeki çeşitli kadrolarda istihdam edilmesini sağlamak amacıyla düzenlenir. Son yapılan sınav sonrası tercih işlemleri de gerçekleştirildi. Peki, EKPSS tercih yerleştirme sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olacak?

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ocak 2025 Pazartesi 20:50
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EKPSS TERCİH SONUÇLARI 2025 | Engelli KPSS (EKPSS) tercih yerleştirme sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olacak?

EKPSS, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'na başvurmak için belirli şartları taşıyan engelli bireylerin girmesi gereken bir sınavdır. Sınav, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılır. Adaylar Engelli KPSS (EKPSS) tercih yerleştirme sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olacak? sorguları yapıyor. İşte detaylar...

EKPSS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM EKPSS 2025 tercih sonuçları için resmi bir açıklama gelmedi. Konuyla ilgili bilgi geldiğinde haberimizde yer vereceğiz.

EKPSS YERLEŞTİRME SÜRECİ

Yerleştirme yapılırken sınava girilen öğrenim düzeyi, cinsiyet, mezun olunan alan/dal/bölüm/program ile kadrolar için aranan nitelikler arasındaki tutarlık kontrol edilecek bunlardan birinde bile bir tutarsızlık tespit

edildiği takdirde söz konusu tercih iptal edilecek.

Ortaöğretim, ön lisans ve lisans mezunu engelli adayların memur kadrolarına yerleştirilmelerinde EKPSS'de alınan puanlar kullanılacaktır. Yerleştirmelerde geçerliliği devam eden birden fazla EKPSS puanı bulunan adayın en üst eğitim düzeyinden almış olduğu en yüksek EKPSS puanı dikkate alınacaktır.

Adaylar, ilan edilen kadrolara EKPSS puanı esas alınarak tercihlerine göre yerleştirileceklerdir. İlan edilen kadrolar arasından aynı kadroyu tercih eden adayların puanının eşit olması halinde diploma tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır.

Geçerliliği devam eden birden fazla EKPSS puanı bulunan adayların yerleştirmelerde mezun olduğu en üst eğitim düzeyinden almış olduğu en yüksek EKPSS puanı kullanılacaktır.

Yerleştirme işleminde adaylar puanlarına ve tercih sıralarına bakılmak suretiyle kadrolara yerleştirileceklerdir. Daha yüksek puanlı adaylar yerleştiği için birinci tercihine yerleşemeyen bir aday ikinci tercihine, ikinci tercihine yerleşemeyen aday üçüncü tercihine yerleştirilmeye çalışılacak, yerleştirme işlemi bu şekilde devam edecektir. Bir adayın son tercihine de daha yüksek puanlı adaylardan biri yerleştirildiği takdirde bu aday herhangi bir kadroya yerleşememiş olacaktır.

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