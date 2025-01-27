AÖF FİNAL SINAVI SONUÇLARI 2025 | Açıköğretim Fakültesi (AÖF) final sınavı sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olacak?

Dönem sonu bitirme sınavlarının tamamlanmasının ardından AÖF final sınavı sonuçları için araştırmalar hız kazandı. Anadolu Üniversitesi bünyesinde gerçekleştirilen sınavlara binlerce öğrenci katılıyor. Peki, Açıköğretim Fakültesi (AÖF) final sınavı sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olacak? İşte yanıtı...

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AÖF FİNAL SINAVI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Sınav sonuçları, sınav tarihinden yaklaşık 15 gün içinde Anadolu Mobil ve aosogrenci.anadolu.edu.tr adresinden öğrenilebilir.

Sınav sonuçları öğrencilerin adreslerine ayrıca postalanmamaktadır.

AÖF final sınavları 18-19 Ocak 2025 tarihlerinde gerçekleşti. Sınav sonuçları önceki gün yayınlandı.

AÖF SINAV SONUÇLARI NASIL GÖRÜNTÜLENİR?

AÖF final sınavı sonuçları https://aosogrenci.anadolu.edu.tr/ internet adresi üzerinden öğrenilebilir. Öğrenciler e-Devlet üzerinden ya da Anadolu Üniversitesi hesabı girişi ile sınav sonuçlarını öğrenebilecekler.

AÖF BAHAR DÖNEMİ SINAV TAKVİMİ

Bahar Dönemi Ara Sınavı: 19-20 Nisan 2025

Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı: 24-25 Mayıs 2025

Yaz Okulu Sınavı: 16 Ağustos 2025