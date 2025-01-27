  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Haberler AÖF FİNAL SINAVI SONUÇLARI 2025 | Açıköğretim Fakültesi (AÖF) final sınavı sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olacak?

AÖF FİNAL SINAVI SONUÇLARI 2025 | Açıköğretim Fakültesi (AÖF) final sınavı sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olacak?

AÖF sınav sonuçları 2025 sorgulama ekranı için araştırmalar hız kazandı. finaş sınavlarının ardından adaylar sonuçları merak ediyor. Açıköğretim Fakültesi (AÖF) final sınavı sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olacak? sorguları yapılırken detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ocak 2025 Salı 00:00 Güncelleme Tarihi: 28 Ocak 2025 Salı 00:00
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
AÖF FİNAL SINAVI SONUÇLARI 2025 | Açıköğretim Fakültesi (AÖF) final sınavı sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olacak?

Dönem sonu bitirme sınavlarının tamamlanmasının ardından AÖF final sınavı sonuçları için araştırmalar hız kazandı. Anadolu Üniversitesi bünyesinde gerçekleştirilen sınavlara binlerce öğrenci katılıyor. Peki, Açıköğretim Fakültesi (AÖF) final sınavı sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olacak? İşte yanıtı...

AÖF SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

AÖF FİNAL SINAVI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Sınav sonuçları, sınav tarihinden yaklaşık 15 gün içinde Anadolu Mobil ve aosogrenci.anadolu.edu.tr adresinden öğrenilebilir.

Sınav sonuçları öğrencilerin adreslerine ayrıca postalanmamaktadır.

AÖF final sınavları 18-19 Ocak 2025 tarihlerinde gerçekleşti. Sınav sonuçları önceki gün yayınlandı.

AÖF SINAV SONUÇLARI NASIL GÖRÜNTÜLENİR?

AÖF final sınavı sonuçları https://aosogrenci.anadolu.edu.tr/ internet adresi üzerinden öğrenilebilir. Öğrenciler e-Devlet üzerinden ya da Anadolu Üniversitesi hesabı girişi ile sınav sonuçlarını öğrenebilecekler.

AÖF BAHAR DÖNEMİ SINAV TAKVİMİ

Bahar Dönemi Ara Sınavı: 19-20 Nisan 2025

Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı: 24-25 Mayıs 2025

Yaz Okulu Sınavı: 16 Ağustos 2025

F.Bahçe'den G.Saray'a bir çalım daha! İşte Kanarya'nın 4. transferi
Trabzonspor ayrılığı duyurdu!
DİĞER
Son dakika haberi: Cengiz Ünder ezeli rakibe transfer oluyor! Resmi hamle geldi...
Ayşe Barım'ın ifadesi ortaya çıktı: "Psikolojik olarak kötü durumdayım" | Ayşe Barım tutuklandı
F.Bahçe'nin yıldızına Beşiktaş kancası!
İstanbul'da kazanan Kasımpaşa!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Trabzonspor ayrılığı duyurdu! Trabzonspor ayrılığı duyurdu! 23:06
Anadolu Efes Yalova'da kazandı! Anadolu Efes Yalova'da kazandı! 21:11
Fatih Terim'in takımı Al Shabab son dakikada kazandı! Fatih Terim'in takımı Al Shabab son dakikada kazandı! 20:41
Halil Umut Meler'e kritik görev! Halil Umut Meler'e kritik görev! 19:36
Anderson Talisca İstanbul'da! Anderson Talisca İstanbul'da! 18:10
İstanbul'da kazanan Kasımpaşa! İstanbul'da kazanan Kasımpaşa! 18:07
Daha Eski
F.Bahçe Talisca'yı açıkladı! F.Bahçe Talisca'yı açıkladı! 17:38
F.Bahçe'nin yıldızına Beşiktaş kancası! F.Bahçe'nin yıldızına Beşiktaş kancası! 17:29
Süper Lig'de 23. haftanın programı açıklandı Süper Lig'de 23. haftanın programı açıklandı 16:51
Luis de la Fuente'nin sözleşmesi uzatıldı Luis de la Fuente'nin sözleşmesi uzatıldı 16:36
Belçikalı futbolcu Nainggolan tutuklandı Belçikalı futbolcu Nainggolan tutuklandı 16:34
Beşiktaş'tan İngiliz yıldıza kanca! Beşiktaş'tan İngiliz yıldıza kanca! 16:24