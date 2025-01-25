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Haberler Haberler Yeni yayınlanan Resmi Gazete kararları: 25 Ocak 2025 Resmi Gazete'de bugün!

Yeni yayınlanan Resmi Gazete kararları: 25 Ocak 2025 Resmi Gazete'de bugün!

Resmi Gazete 25 Ocak 2025 tarihli 32793. sayısında yer alan kararlar kamuoyuna sunuldu. Günün ilk saatlerinde Resmi Gazete kararları, en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan kararların yer aldığı 25 Ocak Cumartesi 2025 tarihli Resmi Gazete kararları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ocak 2025 Cumartesi 09:50 Güncelleme Tarihi: 25 Ocak 2025 Cumartesi 10:20
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Yeni yayınlanan Resmi Gazete kararları: 25 Ocak 2025 Resmi Gazete'de bugün!

Resmi Gazete bugün 25 OCAK | Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren kararların, uygulanmadan önce kamuoyuna duyurulduğu mecra olan Resmi Gazete'nin 24 Ocak Cuma tarihli 32793. sayısı yayımlandı. Peki Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 25 Ocak Cumartesi Resmi Gazete kararları, atamalar, görevden almalar ve çeşitli ilanlar...

25 OCAK 2025 RESMİ GAZETE KARARLARI İÇİN TIKLAYIN

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

ATAMA KARARLARI

–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2025/14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22)

YÖNETMELİKLER

–– Dicle Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Bağımlılıkla Mücadele Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

GENELGE

–– Göç Yönetiminde Koordinasyon ile İlgili 2025/2 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

TEBLİĞLER

–– Yerli Malı Tebliği (SGM-2024/10)

–– Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

👉25 OCAK 2025 RESMİ GAZETE PDF İNDİR 👈

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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