  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Haberler Son dakika deprem haberleri: Güncel AFAD ve Kandilli verileri (25 Ocak 2025)

Son dakika deprem haberleri: Güncel AFAD ve Kandilli verileri (25 Ocak 2025)

Deprem 25 Ocak Cumartesi | Deprem riski ile her an karşı karşıya olan fay hatları üzerindeki ülkemizde, sarsıntıların şiddeti, olduğu yer gibi teknik bilgiler iki farklı kaynak tarafından paylaşılıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin hesaplamalarıyla vatandaşlar, ülkede olan depremleri, şiddetini ve artçıları anlık olarak öğrenebilirken 25 Ocak 2025 AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler listesini sizler için derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ocak 2025 Cumartesi 08:00 Güncelleme Tarihi: 25 Ocak 2025 Cumartesi 08:10
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Son dakika deprem haberleri: Güncel AFAD ve Kandilli verileri (25 Ocak 2025)

SON DAKİKA DEPREM 25 OCAK | Coğrafi konumu sebebiyle deprem kuşağında yer alan ülkemizin maruz kaldığı büyüklü küçüklü çok sayıda sarsıntı, vatandaşları deprem kontrolünü rutin hale getirmeye teşvik etti. Kuzey Anadolu Fay Hattı, Doğu Anadolu Fay Hattı, Batı Anadolu Fay Hattı ve Kuzey Anadolu Sıradağları gibi farklı fay hatlarında meydana gelen depremler, art arda ve yüksek şiddette yeni sarsıntıların yanı sıra çok art arda artçıları da doğuruyor. İşte 25 Ocak Cumartesi son dakika deprem haberleri, ve AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler, artçı depremler ve büyüklükleri...

25 OCAK'TA MEYDANA GELEN DEPREMLER

Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın resmi internet sitelerinde, yaşanan son depremlerin büyüklüğü, derinliği, saati ve merkezüssü ölçülerek kaydedilmektedir.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

F.Bahçe'de flaş ayrılık! Lyon maçı sonrası bileti kesildi
G.Saray Skriniar'ın rövanşını alıyor!
DİĞER
Yapay zekadan sürpriz tahminler: Önümüzdeki 20 yılın Süper Lig şampiyonu belli oldu...
Konya Selçuklu'da bir bina çöktü: 3 kişi kurtarıldı, 2 kişi enkazda
Cimbom'dan yeni Çilek transferi!
F.Bahçe'den Maximin yerine flaş isim!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bugün hangi maçlar var? 25 Ocak Cumartesi Bugün hangi maçlar var? 25 Ocak Cumartesi 07:10
F.Bahçe ayrılığı resmen açıkladı! F.Bahçe ayrılığı resmen açıkladı! 00:20
G.Saray'da Sara müjdesi! G.Saray'da Sara müjdesi! 00:20
F.Bahçe zirveye göz kırptı! F.Bahçe zirveye göz kırptı! 00:20
İsmail Kartal'ın yeni takımı belli oldu! İsmail Kartal'ın yeni takımı belli oldu! 00:20
Carlos F.Bahçe ile ilk antrenmanında! Carlos F.Bahçe ile ilk antrenmanında! 00:20
Daha Eski
Talisca Al-Nassr'a veda etti! Talisca Al-Nassr'a veda etti! 00:19
Barış Alper'in transferini açıkladılar! Barış Alper'in transferini açıkladılar! 00:19
Buruk'tan sürpriz orta saha kararı! İşte G.Saray'ın 11'i Buruk'tan sürpriz orta saha kararı! İşte G.Saray'ın 11'i 00:19
F.Bahçe'den Fransız yıldıza kanca! F.Bahçe'den Fransız yıldıza kanca! 00:19
F.Bahçe'nin yıldızına Bayern Münih kancası! F.Bahçe'nin yıldızına Bayern Münih kancası! 00:19
Beşiktaş ve F.Bahçe play-off turunda G.Saray ile eşleşebilir! Beşiktaş ve F.Bahçe play-off turunda G.Saray ile eşleşebilir! 00:19