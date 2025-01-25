  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Haberler S SPORT CANLI MAÇ KESİNTİSİZ İZLE | S Sport, S Sport Plus HD izle

S SPORT CANLI MAÇ KESİNTİSİZ İZLE | S Sport, S Sport Plus HD izle

'Türkiye'nin Premier Spor Kanalı' sloganıyla THY Euroleague, NBA, Serie A, La Liga gibi dev ligleri yayınlayan S Sport ve S Sport Plus'ı canlı izlemek isteyenler arama motorlarında araştırma yapıyor. Karşılaşmaların yanı sıra tarafsız spor programlarıyla da özellikle futbolseverlerin ilgi odağı olan S Sport için sorgulanan 'S Sport canlı izle, S Sport, S Sport Plus frekans bilgileri 2025' konularını sizler için derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ocak 2025 Cumartesi 07:30 Güncelleme Tarihi: 25 Ocak 2025 Cumartesi 07:46
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
S SPORT CANLI MAÇ KESİNTİSİZ İZLE | S Sport, S Sport Plus HD izle

S SPORT CANLI İZLE - Birçok spor branşının Türkiye'de yayıncılığını üstlenen S Sport, özellkşe THY Euroleague, Serie A, La Liga gibi dev ligleri de yayınlıyor. Sporseverlerin sık sık izlediği S Sport'un yayın bilgileri de araştırılıyor. S Sport Plus ile ilgili detaylar da merak ediliyor. Peki, S Sport Plus nasıl izlenir? S Sport Plus frekans bilgileri ne? Nasıl üye olunur? TV'de nasıl izlenir? İşte detaylar...

S SPORT CANLI İZLE

S SPORT PLUS FREKANS BİLGİLERİ

S Sport Plus dijital bir platformdur. Web tabanlı ve mobil uygulama olarak kullanılabilmektedir. S Sport Plus'a üye olduktan sonra, telefon, tablet, TV ve bilgisayar üzerinden müsabakaları takip edebilirsiniz.

S SPORT FREKANS BİLGİLERİ

S Sport'un uydu üzerindeki frekansı şu şekilde:

TP11-Frekans: 12188 MHz.

Polarizasyon: Vertical (dikey)

DVB-S2-8PSK

Symbole rate: 27500 ksym/s

FEC:5/6

S SPORT PLUS CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

S SPORT PLUS YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYIN

ASpor CANLI YAYIN

Arap basınından Talisca müjdesi!
F.Bahçe'de flaş ayrılık! Lyon maçı sonrası bileti kesildi
DİĞER
LA LİGA: Valladolid - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı?
Konya Selçuklu'da bir bina çöktü: 3 kişi kurtarıldı, 2 kişi enkazda
Cimbom'dan yeni Çilek transferi!
F.Bahçe'den Maximin yerine flaş isim!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bugün hangi maçlar var? 25 Ocak Cumartesi Bugün hangi maçlar var? 25 Ocak Cumartesi 07:10
F.Bahçe ayrılığı resmen açıkladı! F.Bahçe ayrılığı resmen açıkladı! 00:20
G.Saray'da Sara müjdesi! G.Saray'da Sara müjdesi! 00:20
F.Bahçe zirveye göz kırptı! F.Bahçe zirveye göz kırptı! 00:20
İsmail Kartal'ın yeni takımı belli oldu! İsmail Kartal'ın yeni takımı belli oldu! 00:20
Carlos F.Bahçe ile ilk antrenmanında! Carlos F.Bahçe ile ilk antrenmanında! 00:20
Daha Eski
Talisca Al-Nassr'a veda etti! Talisca Al-Nassr'a veda etti! 00:19
Barış Alper'in transferini açıkladılar! Barış Alper'in transferini açıkladılar! 00:19
Buruk'tan sürpriz orta saha kararı! İşte G.Saray'ın 11'i Buruk'tan sürpriz orta saha kararı! İşte G.Saray'ın 11'i 00:19
F.Bahçe'den Fransız yıldıza kanca! F.Bahçe'den Fransız yıldıza kanca! 00:19
F.Bahçe'nin yıldızına Bayern Münih kancası! F.Bahçe'nin yıldızına Bayern Münih kancası! 00:19
Beşiktaş ve F.Bahçe play-off turunda G.Saray ile eşleşebilir! Beşiktaş ve F.Bahçe play-off turunda G.Saray ile eşleşebilir! 00:19