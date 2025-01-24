  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Haberler TV 8,5 canlı izle | 2025 canlı yayın TV 8,5 - Frekans bilgileri

TV 8,5 canlı izle | 2025 canlı yayın TV 8,5 - Frekans bilgileri

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde kura çekimini canlı olarak yayınlayan TV 8,5, sporseverler tarafından sık sık takip ediliyor. TV8,5 canlı yayınını izlemek isteyenler arama motorlarında, "TV 8,5 canlı izle, TV 8,5 maçı şifresiz izle, TV 8,5 Şampiyonlar Ligi maçı canlı izle, TV 8,5 nasıl izlenir?" gibi ifadeler ile araştırma yapıyor. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ocak 2025 Cuma 08:00 Güncelleme Tarihi: 24 Ocak 2025 Cuma 08:00
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TV 8,5 canlı izle | 2025 canlı yayın TV 8,5 - Frekans bilgileri

tv8 5 CANLI İZLE! Son dönemde yayınlarıyla çıkış yakalayan TV 8,5 kanalının yayın akışı, frekans bilgileri gibi detaylar merak konusu oldu. Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde kura çekimini canlı yayınlayan TV8,5 yayın akışı ve frekans bilgilerini sizler için derledik.

TV 8,5 canlı izlemek için tıklayın

TV8,5 FREKANS BİLGİLERİ 📡

Türksat 4A Uydusu

Frekans: 12346 MHz

Polarizasyon: Yatay (Horizontal)

Symbol Rate: 9600 Ksym/s

Fec: 3/4

TV 8,5 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYIN

TV8,5 SPOR PROGRAMLARI 👈🏼

  • SON KARAR

  • %100 FUTBOL

  • PENALTI NOKTASI

  • NOT DEFTERİ

  • MAÇ RAPORU

  • VE GOOL

TV8,5 youtube canlı yayını için tıklayın

F.Bahçe'ye Fransız 10 numara! Anelka devrede
Tuta transferinde Cimbom'a beklenmeyen pürüz!
DİĞER
Sabıkalı mekanda Osimhen zorbalığı! Önce para teklif etti, sonra saldırdı! 'Bu görüntüler çıkarsa sizi mahvefederim'
Bolu'daki yangın faciasında bir skandal daha patlak verdi! Tanju Özcan itfaiye aracını satıp makam aracı almış
G.Saray'dan F.Bahçe'ye olay transfer cevabı!
Mourinho: Yorum yapmak mümkün değil!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bugün hangi maçlar var? 24 Ocak Cuma Bugün hangi maçlar var? 24 Ocak Cuma 07:42
Altay Rıdvan'ı üzdü! Altay Rıdvan'ı üzdü! 00:58
Altay Rıdvan'ı üzdü! Altay Rıdvan'ı üzdü! 00:58
G.Saray yeni transferini resmen açıkladı! G.Saray yeni transferini resmen açıkladı! 00:26
Mourinho: Yorum yapmak mümkün değil! Mourinho: Yorum yapmak mümkün değil! 00:26
Ülke puanı sıralamasında son durum! Türkiye kaçıncı sırada? Ülke puanı sıralamasında son durum! Türkiye kaçıncı sırada? 00:26
Daha Eski
F.Bahçe evinde berabere kaldı! F.Bahçe evinde berabere kaldı! 00:26
A. Efes Milano'ya fark attı! A. Efes Milano'ya fark attı! 00:26
Walker transferinde şok gelişme! İmzayı atıyor Walker transferinde şok gelişme! İmzayı atıyor 00:26
F.Bahçe'ye transfer vetosu! F.Bahçe'ye transfer vetosu! 00:26
F.Bahçe'den bir çalım daha! Menajeriyle temasa geçildi F.Bahçe'den bir çalım daha! Menajeriyle temasa geçildi 00:26
Beşiktaş’ın yıldızına Fiorentina kancası! Beşiktaş’ın yıldızına Fiorentina kancası! 00:26