  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Haberler İstanbul namaz vakitleri: 24 Ocak 2025 ezan ve namaz saatleri

İstanbul namaz vakitleri: 24 Ocak 2025 ezan ve namaz saatleri

İstanbul 24 Ocak Cuma tarihli namaz saatleri, ibadet etmek isteyen Müslümanlar tarafından araştırılıyor. İstanbul'da namazını eda etmek isteyen vatandaşlar, arama motorlarında namaz vakitlerini araştırıyor. Sabah namazı vakti, öğle namazı vakti, ikindi namazı vakti, akşam namazı vakti, yatsı namazı vakti güncel saatleriyle haberimizde derledik. İşte 24 Ocak Cuma namaz vakitleri...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ocak 2025 Cuma 07:40 Güncelleme Tarihi: 24 Ocak 2025 Cuma 08:00
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
İstanbul namaz vakitleri: 24 Ocak 2025 ezan ve namaz saatleri

İstanbul namaz saatleri 24 OCAK 2025 | Akli dengesi yerindeki tüm erişkin Müslümanlara günde 5 kez farz kılınan ve İslamiyet'in şartlarından biri olan namaz, kulun Allah'a en yakın olduğu anlardan biri olarak kabul edilir. Abdest alınması ve kıblenin belirlenmesinin ardından, Güneş'in dünyaya konumuna göre belirlenen namaz saatleri, vatandaşlar tarafından sıklıkla araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte 24 Ocak Cuma İstanbul ezan saatleri, sabah, öğlen, ikindi, akşam, yatsı namaz vakitleri...

İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ | 24 Ocak 2025 namaz saatleri

İmsak vakti:👉 06.46

Güneşin doğuşu:👉 08.15

Öğle vakti:👉 13.21

İkindi vakti:👉 15.54

Akşam vakti:👉 18.18

Yatsı vakti:👉 19.41

👉24 Ocak Cuma namaz saatlerini öğrenmek için tıklayın...👈

Sabah namazı vakti 👇

Tan yerinin ağarması ile güneşin doğuşuna kadar olan zaman aralığıdır.

Sabah namazı kaç rekattır?

Sabah namazı 2 rekat sünnet ve 2 rekat farz olmak üzere 4 rekattır.

Öğle namazı vakti 👇

Gün ortasında başlar (Yani güneşin dik açıyla vurduğu an, zeval vakti) asr-ı evvel vaktinde sona erer (Bir şeyin gölgesinin kendi misli olduğu an, ikindi namazının başlangıç anı)

Öğle namazı kaç rekattır?

Öğle namazı 4 rekat sünnet, 4 rekat farz ve 2 rekat son sünnet olarak, toplam 10 rekattır.

İkindi namazı vakti 👇

Asr-ı evvel vaktinde başlar (Bir şeyin gölgesinin kendi misli olduğu an, ikindi namazının başlangıç anı), güneşin batışından hemen önce sona erer.

İkindi namazı kaç rekattır?

İkindi namazı 4'ü sünnet 4'ü farz olmak üzere toplam 8 rekattır.

Akşam namazı vakti 👇

Güneşin batması ile başlar ve güneşin batması sonrasında ufuktaki aydınlık kayboluncaya kadar devam eder.

Akşam namazı kaç rekattır?

Akşam namazı 3'ü farz 2'si sünnet toplam 5 rekattır.

Yatsı namazı vakti 👇

Yatsı namazının vakti, akşam namazının vakti çıktıktan sonra başlar ve imsak vaktine (Tan yerinin ağarmaya başlamasına) kadar devam eder.

Yatsı namazı kaç rekattır?

Yatsı namazı 4'ü sünnet, 4'ü farz, 2'si son sünnet ve 3'ü vitir namazı olmak üzere toplam 13 rekattır.

Tuta transferinde Cimbom'a beklenmeyen pürüz!
F.Bahçe'ye Fransız 10 numara! Anelka devrede
DİĞER
İbrahim Tatlıses ve küçük kızı Elif Ada'nın benzerliği yok artık dedirtti! "Aynı babasının kopyası"
Bolu'daki yangın faciasında bir skandal daha patlak verdi! Tanju Özcan itfaiye aracını satıp makam aracı almış
G.Saray'dan F.Bahçe'ye olay transfer cevabı!
Mourinho: Yorum yapmak mümkün değil!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bugün hangi maçlar var? 24 Ocak Cuma Bugün hangi maçlar var? 24 Ocak Cuma 07:42
Altay Rıdvan'ı üzdü! Altay Rıdvan'ı üzdü! 00:58
Altay Rıdvan'ı üzdü! Altay Rıdvan'ı üzdü! 00:58
G.Saray yeni transferini resmen açıkladı! G.Saray yeni transferini resmen açıkladı! 00:26
Mourinho: Yorum yapmak mümkün değil! Mourinho: Yorum yapmak mümkün değil! 00:26
Ülke puanı sıralamasında son durum! Türkiye kaçıncı sırada? Ülke puanı sıralamasında son durum! Türkiye kaçıncı sırada? 00:26
Daha Eski
F.Bahçe evinde berabere kaldı! F.Bahçe evinde berabere kaldı! 00:26
A. Efes Milano'ya fark attı! A. Efes Milano'ya fark attı! 00:26
Walker transferinde şok gelişme! İmzayı atıyor Walker transferinde şok gelişme! İmzayı atıyor 00:26
F.Bahçe'ye transfer vetosu! F.Bahçe'ye transfer vetosu! 00:26
F.Bahçe'den bir çalım daha! Menajeriyle temasa geçildi F.Bahçe'den bir çalım daha! Menajeriyle temasa geçildi 00:26
Beşiktaş’ın yıldızına Fiorentina kancası! Beşiktaş’ın yıldızına Fiorentina kancası! 00:26