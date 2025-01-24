  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Haberler Altın fiyatları 24 Ocak: Çeyrek, yarım, tam altın güncel değerleri ve Dolar Kuru analizi

Altın fiyatları 24 Ocak: Çeyrek, yarım, tam altın güncel değerleri ve Dolar Kuru analizi

Dolar, Euro gibi evrensel para birimleriyle ve altın kuruyla ilgilenen yatırımcı ve vatandaşlar, arama motorlarında döviz ve altın kurlarını araştırıyor. Peki dolar ne kadar oldu? 24 Ocak Cuma 2025 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın fiyatlarını ve 1 dolar kaç TL? sorusunun cevabını haberimizde derledik. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ocak 2025 Cuma 07:50 Güncelleme Tarihi: 24 Ocak 2025 Cuma 08:00
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Altın fiyatları 24 Ocak: Çeyrek, yarım, tam altın güncel değerleri ve Dolar Kuru analizi

Anlık gram altın fiyatı 24 Ocak | Yatırımcılar ve vatandaşların iç ve dış piyasaya hakim olmak için yakından takip ettiği altın ve döviz kurundaki son ve güncel veriler merak ediliyor. Ekonomik ve finansal kararlar üzerinde önemli etkilere sahip olan dolar, euro ve altının ülkemizdeki değerini öğrenmek isteyenler arama motorlarında Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 24 Ocak Cuma 2025 canlı ve anlık Döviz Kuru takibi...

24 OCAK 2025 GÜNCEL DÖVİZ KURU

ABD Doları: 35,67 (Alış) - 35,69 (Satış)

EURO: 37,28 (Alış) - 37,34 (Satış)

STERLİN: 43,07 (Alış) - 44,29 (Satış)

1 DOLAR = 35,69 TL

💰CANLI - Güncel altın fiyatları için tıklayın! (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)

👉24 Ocak Cuma 2025 canlı altın fiyatları...

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 3.182,39₺

Gram altın satış: 3.182,81₺

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 5.184,00₺

Çeyrek altın satış: 5.229,00₺

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 10.368,00₺

Yarım altın satış: 10.459,00₺

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 20.672,00₺

Tam altın satış: 20.831,00₺

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 21.145,00₺

Cumhuriyet altını satış: 21.160,00₺

ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 21.228,00₺

Ata altın satış: 21.374,00₺

NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 24 Ocak Cuma günü saat 06.11 itibarıyla alınmıştır.

Tuta transferinde Cimbom'a beklenmeyen pürüz!
F.Bahçelileri Talisca için heyecanlandıran haber!
DİĞER
"Zembilli" dördüncü bölümüyle ekranlarda...
Bolu'daki yangın faciasında bir skandal daha patlak verdi! Tanju Özcan itfaiye aracını satıp makam aracı almış
G.Saray'dan F.Bahçe'ye olay transfer cevabı!
Mourinho: Yorum yapmak mümkün değil!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bugün hangi maçlar var? 24 Ocak Cuma Bugün hangi maçlar var? 24 Ocak Cuma 07:42
Altay Rıdvan'ı üzdü! Altay Rıdvan'ı üzdü! 00:58
Altay Rıdvan'ı üzdü! Altay Rıdvan'ı üzdü! 00:58
G.Saray yeni transferini resmen açıkladı! G.Saray yeni transferini resmen açıkladı! 00:26
Mourinho: Yorum yapmak mümkün değil! Mourinho: Yorum yapmak mümkün değil! 00:26
Ülke puanı sıralamasında son durum! Türkiye kaçıncı sırada? Ülke puanı sıralamasında son durum! Türkiye kaçıncı sırada? 00:26
Daha Eski
F.Bahçe evinde berabere kaldı! F.Bahçe evinde berabere kaldı! 00:26
A. Efes Milano'ya fark attı! A. Efes Milano'ya fark attı! 00:26
Walker transferinde şok gelişme! İmzayı atıyor Walker transferinde şok gelişme! İmzayı atıyor 00:26
F.Bahçe'ye transfer vetosu! F.Bahçe'ye transfer vetosu! 00:26
F.Bahçe'den bir çalım daha! Menajeriyle temasa geçildi F.Bahçe'den bir çalım daha! Menajeriyle temasa geçildi 00:26
Beşiktaş’ın yıldızına Fiorentina kancası! Beşiktaş’ın yıldızına Fiorentina kancası! 00:26