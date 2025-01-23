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Haberler Haberler Son dakika deprem haberleri: Güncel AFAD ve Kandilli verileri (23 Ocak 2025)

Son dakika deprem haberleri: Güncel AFAD ve Kandilli verileri (23 Ocak 2025)

Deprem 23 Ocak Perşembe | Deprem riski ile her an karşı karşıya olan fay hatları üzerindeki ülkemizde, sarsıntıların şiddeti, olduğu yer gibi teknik bilgiler iki farklı kaynak tarafından paylaşılıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin hesaplamalarıyla vatandaşlar, ülkede olan depremleri, şiddetini ve artçıları anlık olarak öğrenebilirken 23 Ocak 2025 AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler listesini sizler için derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ocak 2025 Perşembe 07:40 Güncelleme Tarihi: 23 Ocak 2025 Perşembe 08:00
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Son dakika deprem haberleri: Güncel AFAD ve Kandilli verileri (23 Ocak 2025)

SON DAKİKA DEPREM 23 OCAK | Coğrafi konumu sebebiyle deprem kuşağında yer alan ülkemizin maruz kaldığı büyüklü küçüklü çok sayıda sarsıntı, vatandaşları deprem kontrolünü rutin hale getirmeye teşvik etti. Kuzey Anadolu Fay Hattı, Doğu Anadolu Fay Hattı, Batı Anadolu Fay Hattı ve Kuzey Anadolu Sıradağları gibi farklı fay hatlarında meydana gelen depremler, art arda ve yüksek şiddette yeni sarsıntıların yanı sıra çok art arda artçıları da doğuruyor. İşte 23 Ocak Perşembe son dakika deprem haberleri, ve AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler, artçı depremler ve büyüklükleri...

23 OCAK'TA MEYDANA GELEN DEPREMLER

Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın resmi internet sitelerinde, yaşanan son depremlerin büyüklüğü, derinliği, saati ve merkezüssü ölçülerek kaydedilmektedir.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

2025.01.23 05:59:08 3.9 EGE DENIZI

2025.01.22 22:59:20 3.2 PALAMUT-KAS (ANTALYA)

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

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