  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Haberler Merkez Bankası Ocak ayı faiz kararı ne zaman? | Faiz düşecek mi?

Merkez Bankası Ocak ayı faiz kararı ne zaman? | Faiz düşecek mi?

Merkez Bankası'nın Ocak ayı faiz kararı için nefesler tutuldu. Yılın ilk faiz kararı olması sebebiyle kritik önem taşıyan Ocak ayı faiz kararı, 23 Ocak Perşembe günü yapılacak toplantının ardından açıklanacak. Bazı uzmanlar faizde düşüşün devam edeceğini i belirtirken vatandaş ve yatırımcılar, Merkez Bankası Ocak ayı faiz kararı ne zaman? Faiz düşecek mi, sabit mi kalacak? sorulaının cevabını araştırıyor. Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ocak 2025 Perşembe 09:50 Güncelleme Tarihi: 23 Ocak 2025 Perşembe 10:10
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Merkez Bankası Ocak ayı faiz kararı ne zaman? | Faiz düşecek mi?

Ocak ayı faiz kararı için gözler Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'na çevrildi. 23 Ocak'ta yapılacak toplantının ardından açıklanacak olan faiz, yılın ilk verisi olması sebebiyle büyük önem taşıyor. Uluslararası kuruluşların ekonomistleri, Türkiye'de dezenflasyonun 2025'te devam edeceğini ve dezenflasyon sürecinin ekonomide hedeflenen yumuşak inişle tutarlı ilerlediğini düşünüyor. Öte yandan, yılın ilk faiz kararında indirimin devam etmesi de ihtimaller arasında.

MERKEZ BANKASI OCAK AYI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Para Politikası Kurulu (PPK) takvimine göre Merkez Bankası, yılın ilk faiz kararını 23 Ocak 2025 Perşembe günü saat 14.00'te açıklayacak.

FAİZDE DÜŞÜŞ DEVAM EDECEK Mİ?

Merkez Bankası aralık ayında faiz oranının yüzde 50'den yüzde 47,5'e indirilmesine karar verildi. Yılın ilk faiz kararında da indirimin devam etmesi bekleniyor. PPK şubatta ise toplanmayacak. Yılın ikinci toplantısı ise 6 Mart'ta yapılacak.

G.Saray Skriniar'ın rövanşını alıyor! Bu transfer çok konuşulur
Skriniar’ın maaşı belli oldu!
DİĞER
Hababam Sınıfı’nın Kıvırcık Ömer'i olarak tanınıyordu! Talip Güran bakın ne halde! Şimdi tahta sandalye satıyor...
Grand Kartal Otel hakkında yeni detaylar! 3 şirket sigortalamamış
"İspanyol Boğası'nı yerle bir etti"
Galatasaray'dan stoper harekatı! Listede çifte aday
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe, Olympiakos'a konuk olacak F.Bahçe, Olympiakos'a konuk olacak 09:40
Yunus Akgün'e dev talip! Yunus Akgün'e dev talip! 09:34
1. Lig'de 21. hafta heyecanı 1. Lig'de 21. hafta heyecanı 09:20
G.Saray Skriniar'ın rövanşını alıyor! Bu transfer çok konuşulur G.Saray Skriniar'ın rövanşını alıyor! Bu transfer çok konuşulur 09:17
Süper Lig'de 21. hafta başlıyor Süper Lig'de 21. hafta başlıyor 09:14
Skriniar’ın maaşı belli oldu! Skriniar’ın maaşı belli oldu! 09:06
Daha Eski
Bugün hangi maçlar var? 23 Ocak Perşembe Bugün hangi maçlar var? 23 Ocak Perşembe 08:41
"İspanyol Boğası'nı yerle bir etti" "İspanyol Boğası'nı yerle bir etti" 08:26
Bayern Münih dağıldı! Bayern Münih dağıldı! 01:09
Milan evinde kazandı! Milan evinde kazandı! 01:09
PSG M.City'e acımadı! PSG M.City'e acımadı! 01:09
Milan evinde kazandı! Milan evinde kazandı! 01:09