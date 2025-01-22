YDS başvuru ekranı açıldı | 2025-YDS/1 başvuru nasıl yapılır? (ÖSYM AİS)

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı başvuru ekranı erişime açıldı. Her yıl binlerce adayın katıldığı ve akademik kariyer, terfi ve atama, dil tazminatı gibi alanların yanı sıra yabancı dil belgesi gerektiren her kulvarda geçerli olan YDS'ye başvuracak adaylar, araştırmalarını hızlandırdı. 2025 yılında ilki 9 Mart tarihinde düzenlenecek olan 2025-YDS/1 başvuru detaylarını sizler için derledik.

2025-YDS/1 BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR, BİTİYOR?

ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre, sınava başvurular, 22-29 Ocak 2025 tarihleri arasında yapılacaktır. Adaylar, başvurularını 22 Ocak 2025 tarihinde saat 11.00'den itibaren yapabilirler.

2025-YDS/1 BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

2025-YDS/1 BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

2025-YDS/1 sınavı için ÖSYM tarafından belirlenen ücret 750 TL'dir.

Adaylar, başvuru bilgilerinin sisteme kaydını yaptıktan sonra sınav ücretini süresi içinde yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır. Adaylar, sınav ücretini, kılavuzun son sayfasında belirtilen bankalardan birine veya ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de bulunan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile başvuru süresi içinde yatıracaklardır. Bankaya giderek ücret yatırmak isteyen adayların banka görevlisine başvuruda bildirdikleri T.C. Kimlik Numarası ile ad ve soyadı bilgilerini bildirmesi, bankadan aldıkları dekont üzerindeki T.C. Kimlik/Y.U. Numarası, adı, soyadı ve sınav adı bilgisini kontrol etmeleri ve dekontu saklamaları gerekir. Adaylar isterlerse banka şubelerine gitmeden internet bankacılığı aracılığıyla da bankaya ücret yatırabilirler.

2025-YDS/1 SINAV ÜCRETİNİ YATIRMAK İÇİN TIKLAYIN (ÖSYM/ÖDEMELER)

2025-YDS/1 NE ZAMAN?

2025-YDS/1 sınavı, 9 Mart 2025 Pazar günü yapılacak. ÖSYM, kimlik ve güvenlik kontrolleri ile salona giriş işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için, adayların sınava girecekleri binanın kapısında sınav saatinden en az 1 saat önce hazır bulunmaları gerektiğini belirtmektedir. Sınav günü saat 10.00'a kadar adayların sınav binalarına alınma işlemleri tamamlanacaktır. Adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına, sınavın cevaplama süresi başladıktan sonra sınav salonlarına alınmayacaklardır.

2025-YDS/1 BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular elektronik ortamda alınacaktır.

a) Kılavuz ve Aday Başvuru Formunun edinilmesi: Sınava katılmak isteyen adaylar, Kılavuz ile Aday Başvuru Formuna başvuru süresi içinde ÖSYM'nin https://www.osym.gov.tr internet adresinden ulaşabilirler. Kılavuz dağıtımı ve satışı yapılmayacaktır.

b) Başvuruların nasıl/nereye yapılacağının belirlenmesi:

Fotoğraflı Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı olan adaylar:

• ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde hiçbir kaydı olmayan adaylardan İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Nüfus Müdürlüklerinden fotoğraflı Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı edinmiş olan adaylar, bir başvuru merkezine gitmeksizin e-Devlet şifreleriyle "e-Devlet Kapısı" uygulaması üzerinden ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine kayıt olabileceklerdir. Bu durumdaki adaylar, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine kayıt olduktan sonra bir başvuru merkezine gitmeksizin başvurularını, başvuru süresi içinde bireysel olarak internet aracılığıyla (https://ais.osym.gov.tr) veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması aracılığıyla yapabilecekler ve süresi içinde sınav ücretini ödeyerek başvurularını tamamlayabileceklerdir.

• Hem ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde kaydı olan hem de İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Nüfus Müdürlüklerinden fotoğraflı Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı edinen adaylardan, ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli veya geçersiz bir fotoğrafı bulunanlar bir başvuru merkezine gitmeksizin başvurularını, sınava başvuru süresi içinde bireysel olarak internet aracılığıyla (https://ais.osym.gov.tr) veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması aracılığıyla yapabilecekler ve süresi içinde sınav ücretini ödeyerek başvurularını tamamlayabileceklerdir. Bu durumdaki adayların ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ndeki fotoğrafları, sınava başvuru esnasında Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı'ndaki fotoğraflarıyla otomatik olarak güncellenecektir. Fotoğraflı T.C. Kimlik Kartı olan adaylar, istedikleri takdirde sınava başvuru süresi içinde bir başvuru merkezinden

de sınava başvurularını yapabileceklerdir. Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı olmayan veya Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartında fotoğrafı olmayan

adaylar:

• İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Nüfus Müdürlüklerinden Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı edinmemiş veya T.C. Kimlik Kartında fotoğrafı olmayan adaylardan ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli fotoğrafı* bulunanlar bir başvuru merkezine gitmeksizin başvurularını, sınava başvuru süresi içinde bireysel olarak internet aracılığıyla (https://ais.osym.gov.tr) veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması aracılığıyla yapabilecekler ve süresi içinde sınav ücretini ödeyerek başvurularını tamamlayabileceklerdir.

• İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Nüfus Müdürlüklerinden Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı edinmemiş adaylardan ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde de geçerli bir fotoğrafı bulunmayanlar, başvurularını, sınava başvuru süresi içinde bir başvuru merkezinden yapacaklar ve süresi içinde sınav ücretini ödeyerek başvurularını tamamlayabileceklerdir. T.C. Kimlik Kartı'nı henüz edinmemiş veya T.C. Kimlik Kartında fotoğrafı olmayan adaylar, sınava başvuru süresi içinde Nüfus Müdürlüklerinden fotoğraflı Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı'nı edindikleri takdirde ÖSYM Aday İşlemleri Sistemindeki fotoğraflarını, başvuru merkezine gitmeksizin sistem üzerinden Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı'ndaki fotoğraflarıyla kendileri güncelleyerek sınava başvuru süresi içinde başvurularını yapabileceklerdir.

* Geçerli fotoğraf: T.C. Kimlik Kartı fotoğrafı veya son 50 ay içerisinde herhangi bir başvuru merkezinden çekilmiş ve ÖSYM tarafından reddedilmemiş fotoğraflar geçerli fotoğraftır. Başvuru merkezleri bilgisi ÖSYM'nin https://www.osym.gov.tr internet adresinde yer almaktadır.

c) Aday Başvuru Formunun doldurulması: Adaylar bu kılavuzun 2.3. maddesini dikkatlice okuduktan sonra Aday Başvuru Formunu dolduracaklardır.

2025-YDS/1 ADAY BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYIN