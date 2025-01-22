  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Haberler İstanbul namaz vakitleri: 22 Ocak 2025 ezan ve namaz saatleri

İstanbul namaz vakitleri: 22 Ocak 2025 ezan ve namaz saatleri

İstanbul 22 Ocak Çarşamba tarihli namaz saatleri, ibadet etmek isteyen Müslümanlar tarafından araştırılıyor. İstanbul'da namazını eda etmek isteyen vatandaşlar, arama motorlarında namaz vakitlerini araştırıyor. Sabah namazı vakti, öğle namazı vakti, ikindi namazı vakti, akşam namazı vakti, yatsı namazı vakti güncel saatleriyle haberimizde derledik. İşte 22 Ocak Çarşamba namaz vakitleri...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ocak 2025 Çarşamba 08:10
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
İstanbul namaz vakitleri: 22 Ocak 2025 ezan ve namaz saatleri

İstanbul namaz saatleri 22 OCAK 2025 | Akli dengesi yerindeki tüm erişkin Müslümanlara günde 5 kez farz kılınan ve İslamiyet'in şartlarından biri olan namaz, kulun Allah'a en yakın olduğu anlardan biri olarak kabul edilir. Abdest alınması ve kıblenin belirlenmesinin ardından, Güneş'in dünyaya konumuna göre belirlenen namaz saatleri, vatandaşlar tarafından sıklıkla araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte 22 Ocak Çarşamba İstanbul ezan saatleri, sabah, öğlen, ikindi, akşam, yatsı namaz vakitleri...

İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ | 22 Ocak 2025 namaz saatleri

İmsak vakti:👉 06.47

Güneşin doğuşu:👉 08.16

Öğle vakti:👉 13.21

İkindi vakti:👉 15.52

Akşam vakti:👉 18.15

Yatsı vakti:👉 19.39

👉22 Ocak Çarşamba namaz saatlerini öğrenmek için tıklayın...👈

Sabah namazı vakti 👇

Tan yerinin ağarması ile güneşin doğuşuna kadar olan zaman aralığıdır.

Sabah namazı kaç rekattır?

Sabah namazı 2 rekat sünnet ve 2 rekat farz olmak üzere 4 rekattır.

Öğle namazı vakti 👇

Gün ortasında başlar (Yani güneşin dik açıyla vurduğu an, zeval vakti) asr-ı evvel vaktinde sona erer (Bir şeyin gölgesinin kendi misli olduğu an, ikindi namazının başlangıç anı)

Öğle namazı kaç rekattır?

Öğle namazı 4 rekat sünnet, 4 rekat farz ve 2 rekat son sünnet olarak, toplam 10 rekattır.

İkindi namazı vakti 👇

Asr-ı evvel vaktinde başlar (Bir şeyin gölgesinin kendi misli olduğu an, ikindi namazının başlangıç anı), güneşin batışından hemen önce sona erer.

İkindi namazı kaç rekattır?

İkindi namazı 4'ü sünnet 4'ü farz olmak üzere toplam 8 rekattır.

Akşam namazı vakti 👇

Güneşin batması ile başlar ve güneşin batması sonrasında ufuktaki aydınlık kayboluncaya kadar devam eder.

Akşam namazı kaç rekattır?

Akşam namazı 3'ü farz 2'si sünnet toplam 5 rekattır.

Yatsı namazı vakti 👇

Yatsı namazının vakti, akşam namazının vakti çıktıktan sonra başlar ve imsak vaktine (Tan yerinin ağarmaya başlamasına) kadar devam eder.

Yatsı namazı kaç rekattır?

Yatsı namazı 4'ü sünnet, 4'ü farz, 2'si son sünnet ve 3'ü vitir namazı olmak üzere toplam 13 rekattır.

F.Bahçe'nin soluna Senegalli genç yıldız!
Mikautadze yoksa Asensio var!
DİĞER
Real Madrid-Salzburg maçı ne zaman, saat kaçta ve Şampiyonlar Ligi maçı hangi kanalda? Arda Güler ilk 11'de forma giyecek mi?
Kartalkaya'da otel faciası! Korkunç iddia: Personel kaçtı
Kutucu Aslan oluyor! G.Saray 6 senedir...
F.Bahçe'ye 18'lik kanat!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Carlos F.Bahçe için İstanbul'da! Carlos F.Bahçe için İstanbul'da! 01:12
F.Bahçe transferi resmen duyurdu! F.Bahçe transferi resmen duyurdu! 01:12
Buruk: Skor sizi aldatabilir Buruk: Skor sizi aldatabilir 01:12
Muslera'ya maç sonu şok! Islık ve tepki... Muslera'ya maç sonu şok! Islık ve tepki... 01:12
F.Bahçe'nin soluna Senegalli genç yıldız! F.Bahçe'nin soluna Senegalli genç yıldız! 01:12
Kerem Aktürkoğlu takımına penaltı kazandırdı! Kerem Aktürkoğlu takımına penaltı kazandırdı! 01:12
Daha Eski
Aslan'a evinde şok! Aslan'a evinde şok! 01:12
G.Saray Avrupa Ligi'nde kaçıncı sırada? İşte güncel puan durumu G.Saray Avrupa Ligi'nde kaçıncı sırada? İşte güncel puan durumu 01:12
İşte güncel ülke puanımız! İşte güncel ülke puanımız! 01:12
Maçta flaş karar! Önce kırmızı ardından penaltı... Maçta flaş karar! Önce kırmızı ardından penaltı... 01:12
VAR kayıtları açıklandı! Yabancı hakemler... VAR kayıtları açıklandı! Yabancı hakemler... 01:12
Solskjaer'den Serdar Topraktepe'ye övgü! Solskjaer'den Serdar Topraktepe'ye övgü! 01:12