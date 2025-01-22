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Haberler Haberler EKPSS TERCİH KILAVUZU 2025 | Engelli KPSS (EKPSS) tercihleri ne zaman, bitti mi?

EKPSS TERCİH KILAVUZU 2025 | Engelli KPSS (EKPSS) tercihleri ne zaman, bitti mi?

Engelli vatandaşların kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmalarını mümkün kılan EKPSS için tercih dönemi başladı. Adaylar tercih dönemi bitmeden önce işlemleri tamamlamak istiyor. EKPSS tercihleri ne zaman, bitti mi? sorguları yapılırken güncel bilgiler haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ocak 2025 Çarşamba 23:30
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EKPSS TERCİH KILAVUZU 2025 | Engelli KPSS (EKPSS) tercihleri ne zaman, bitti mi?

Engelli vatandaşların kamuda görev almaları için girdikleri EKPSS geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirilmişti. Sınavın ardından tercih dönemi ile ilgili bekleyiş başladı. 2025 EKPSS tercih kılavuzu ise ÖSYM tarafından yayımlanıyor. Peki, Engelli KPSS (EKPSS) tercihleri ne zaman, ayın kaçında yapılacak? Detaylar haberimizde...

2025 EKPSS TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

EKPSS TERCİH NE ZAMAN 2025?

Adaylar tercihlerini, 16-27 Ocak 2025 tarihleri arasında yapabilecektir. Tercih işlemleri 16 Ocak 2025 tarihinde saat 14.30'da başlayacak ve 27 Ocak 2025 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

2025 EKPSS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Adaylar tercihlerini, Ek'te yer alan 2025-EKPSS/Kura İle Engelli Kamu Personeli Yerleştirme Tercih Kılavuzu kurallarına göre ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle bireysel olarak yapabilecektir. Adayların tercih işlemleri için Kılavuz'u dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

EKPSS TERCİH İŞLEMLERİ

Adaylar tercihlerini, sınava girdikleri öğrenim düzeyindeki kadrolar arasından yapmak zorunda.

Sınava girilen öğrenim düzeyinden mezun olamama veya sınavdan sonra daha üst bir öğrenim düzeyinden mezun olma gibi nedenler, adaya, sınava girdiğinden farklı bir düzeyde tercih yapma hakkı tanımaz. Tercihlerin geçerli olabilmesi için tercih süresinin son günü itibariyle sınava girilen öğrenim düzeyinden mezun olunması zorunludur.

Tercih işleminde mezun durumda bulunmayan adayların, yerleştirilmeleri yapılmış olsa bile atamaları yapılmaz.

Yerleştirme işleminde adaylar puanlarına ve tercih sıralarına bakılmak suretiyle kadrolara yerleştirilir.

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