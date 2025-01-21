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Haberler Haberler Merkez Bankası Ocak ayı faiz kararı ne zaman? | Faiz düşecek mi?

Merkez Bankası Ocak ayı faiz kararı ne zaman? | Faiz düşecek mi?

Merkez Bankası'nın Ocak ayı faiz kararı için nefesler tutuldu. Yılın ilk faiz kararı olması sebebiyle kritik önem taşıyan Ocak ayı faiz kararı, 23 Ocak Perşembe günü yapılacak toplantının ardından açıklanacak. Bazı uzmanlar faizde düşüşün devam edeceğini i belirtirken vatandaş ve yatırımcılar, Merkez Bankası Ocak ayı faiz kararı ne zaman? Faiz düşecek mi, sabit mi kalacak? sorulaının cevabını araştırıyor. Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ocak 2025 Salı 10:30 Güncelleme Tarihi: 21 Ocak 2025 Salı 10:30
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Merkez Bankası Ocak ayı faiz kararı ne zaman? | Faiz düşecek mi?

Ocak ayı faiz kararı için gözler Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'na çevrildi. 23 Ocak'ta yapılacak toplantının ardından açıklanacak olan faiz, yılın ilk verisi olması sebebiyle büyük önem taşıyor. Uluslararası kuruluşların ekonomistleri, Türkiye'de dezenflasyonun 2025'te devam edeceğini ve dezenflasyon sürecinin ekonomide hedeflenen yumuşak inişle tutarlı ilerlediğini düşünüyor. Öte yandan, yılın ilk faiz kararında indirimin devam etmesi de ihtimaller arasında.

MERKEZ BANKASI OCAK AYI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Para Politikası Kurulu (PPK) takvimine göre Merkez Bankası, yılın ilk faiz kararını 23 Ocak 2025 Perşembe günü saat 14.00'te açıklayacak.

FAİZDE DÜŞÜŞ DEVAM EDECEK Mİ?

Merkez Bankası aralık ayında faiz oranının yüzde 50'den yüzde 47,5'e indirilmesine karar verildi. Yılın ilk faiz kararında da indirimin devam etmesi bekleniyor. PPK şubatta ise toplanmayacak. Yılın ikinci toplantısı ise 6 Mart'ta yapılacak.

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