  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Haberler İstanbul'da deprem mi oldu son dakika? - Güncel AFAD ve Kandilli verileri (21 Ocak 2025)

İstanbul'da deprem mi oldu son dakika? - Güncel AFAD ve Kandilli verileri (21 Ocak 2025)

AFAD'ın açıklamasına göre; Çanakkale Ayvacık'ta 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çevre illerden de hissedildi. İzmir, Balıkesir ve İstanbul'un bazı ilçelerinde deprem hissedildi.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ocak 2025 Çarşamba 00:10 Güncelleme Tarihi: 22 Ocak 2025 Çarşamba 00:30
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
İstanbul'da deprem mi oldu son dakika? - Güncel AFAD ve Kandilli verileri (21 Ocak 2025)

SON DAKİKA DEPREM 22 OCAK | Coğrafi konumu sebebiyle deprem kuşağında yer alan ülkemizin maruz kaldığı büyüklü küçüklü çok sayıda sarsıntı, vatandaşları deprem kontrolünü rutin hale getirmeye teşvik etti. Kuzey Anadolu Fay Hattı, Doğu Anadolu Fay Hattı, Batı Anadolu Fay Hattı ve Kuzey Anadolu Sıradağları gibi farklı fay hatlarında meydana gelen depremler, art arda ve yüksek şiddette yeni sarsıntıların yanı sıra çok art arda artçıları da doğuruyor. İşte 22 Ocak Çarşamba son dakika deprem haberleri, ve AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler, artçı depremler ve büyüklükleri...

22 OCAK'TA MEYDANA GELEN DEPREMLER

Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın resmi internet sitelerinde, yaşanan son depremlerin büyüklüğü, derinliği, saati ve merkezüssü ölçülerek kaydedilmektedir. AFAD son dakika deprem raporuna göre Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

F.Bahçe transferi resmen duyurdu!
Muslera'ya maç sonu şok! Islık ve tepki...
DİĞER
Mauro Icardi'nin yeni aşkı tam gaz devam ediyor! İkilinin son paylaşımında dikkat çeken detay...
CANLI TAKİP | Bolu Kartalkaya'da otel yangını: 76 kişi hayatını kaybetti 9 kişi gözaltında
Kerem Aktürkoğlu takımına penaltı kazandırdı!
F.Bahçe'nin soluna Senegalli genç yıldız!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kerem Aktürkoğlu takımına penaltı kazandırdı! Kerem Aktürkoğlu takımına penaltı kazandırdı! 23:52
Dursun Özbek PFDK'ya sevk edildi Dursun Özbek PFDK'ya sevk edildi 23:07
G.Saray'dan Ahmed Kutucu açıklaması! G.Saray'dan Ahmed Kutucu açıklaması! 22:38
G.Saray son 16 turunda! G.Saray son 16 turunda! 22:09
F.Bahçe transferi resmen duyurdu! F.Bahçe transferi resmen duyurdu! 22:02
G.Saray Avrupa Ligi'nde kaçıncı sırada? İşte güncel puan durumu G.Saray Avrupa Ligi'nde kaçıncı sırada? İşte güncel puan durumu 21:03
Daha Eski
Buruk: Skor sizi aldatabilir Buruk: Skor sizi aldatabilir 20:58
Muslera'ya maç sonu şok! Islık ve tepki... Muslera'ya maç sonu şok! Islık ve tepki... 20:45
İşte güncel ülke puanımız! İşte güncel ülke puanımız! 20:26
Maçta flaş karar! Önce kırmızı ardından penaltı... Maçta flaş karar! Önce kırmızı ardından penaltı... 19:45
İkas Eyüpspor'da flaş ayrılık! İkas Eyüpspor'da flaş ayrılık! 19:00
VAR kayıtları açıklandı! Yabancı hakemler... VAR kayıtları açıklandı! Yabancı hakemler... 18:09