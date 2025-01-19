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Haberler Haberler Spiker Erdoğan Arıkan Keçiörengücü - Sakaryaspor maçını anlatırken rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı

Spiker Erdoğan Arıkan Keçiörengücü - Sakaryaspor maçını anlatırken rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı

Keçiörengücü-Sakaryaspor maçının anlatımı sırasında rahatsızlanan TRT spikeri Erdoğan Arıkan, hastaneye kaldırıldı.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ocak 2025 Pazar 22:56
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Spiker Erdoğan Arıkan Keçiörengücü - Sakaryaspor maçını anlatırken rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı

TRT spikeri Erdoğan Arıkan, 1'inci Lig'in 20'nci haftasında Keçiörengücü'nün sahasında Sakaryaspor'u konuk ettiği maçı anlattığı sırada rahatsızlandı, ekip arkadaşlarının ihbarı üzere olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Ankara Gülhane Askeri Tıp Akademisi'ne (GATA) kaldırılan Arıkan'ın tedavi altına alındığı öğrenildi.

TRT SPOR'DAN AÇIKLAMA

TRT Spor'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Spikerimiz Erdoğan Arıkan, bugün Keçiörengücü-Sakaryaspor maçının ardından rahatsızlanmış ve hastaneye kaldırılmıştır. Kendisi şu an yoğun bakımda ve tedavisi devam etmektedir. Değerli spikerimize acil şifalar diliyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz. Geçmiş olsun Erdoğan Arıkan" ifadeleri kullanıldı.

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