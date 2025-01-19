İstanbul barajları su seviyesi - İSKİ 19 Ocak raporu

BARAJ DOLULUK ORANLARI 19 OCAK | İstanbul'da baraj doluluk oranları, küresel ısınmanın etkileri devam ederken en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Megakente su sağlayan 10 barajda toplam su miktarı yüzde 50'nin üzerine yükseldi. İstanbul kış yağışlarının başlamasıyla birlikte barajlardaki toplam su seviyesi son olarak yüzde 51,4 olarak ölçüldü. İşte 19 Ocak Pazar 2025 İstanbul barajları doluluk oranları...

💦19 OCAK 2025 BARAJ DOLULUK ORANLARI💦

19 Ocak Pazar günü, İstanbul'a su sağlayan 10 barajın toplam doluluk oranı yüzde 51,4 olarak ölçüldü. Önceki güne kıyasla yükselişe geçtiği kaydedilen barajlarda 19 Ocak'ta barajlardaki doluluk oranı şöyle sıralandı:

🚿 Ömerli Barajı: %52,21

🚿 Darlık Barajı: %44,7

🚿 Elmalı Barajı: %86,71

🚿 Terkos Barajı: %56,03

🚿 Alibey Barajı: %37,25

🚿 Büyükçekmece Barajı: %46,64

🚿 Sazlıdere Barajı: %40,68

🚿 Istrancalar Barajı: %99,71

🚿 Kazandere Barajı: %86,18

🚿 Pabuçdere Barajı: %49,5

NOT: İSKİ, İstanbul'daki barajların doluluk oranını gün içinde belirli saatlerde yenilemektedir. İSKİ'nin resmi internet sitesinden barajların doluluk oranı takip edilmekte olup veri yenilendiğinde haberimiz güncellenmektedir.