Yeni yayınlanan Resmi Gazete kararları: 18 Ocak 2025 Resmi Gazete'de bugün!

Resmi Gazete bugün 18 OCAK | Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren kararların, uygulanmadan önce kamuoyuna duyurulduğu mecra olan Resmi Gazete'nin 18 Ocak Cumartesi tarihli 32786. sayısı yayımlandı. Peki Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 18 Ocak Cumartesi Resmi Gazete kararları, atamalar, görevden almalar ve çeşitli ilanlar...

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YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Hacettepe Üniversitesi Bağımlılık Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– Karabük Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

KURUL KARARI

–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 16/01/2025 Tarihli ve 13212 Sayılı Kararı

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İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri