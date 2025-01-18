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Haberler Haberler Tarım Kredi 18-30 Ocak'ta fırsatlarla dolu: İndirimleri kaçırmayın!

Tarım Kredi 18-30 Ocak'ta fırsatlarla dolu: İndirimleri kaçırmayın!

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri hafta sonu indirimli kataloğunu yayımladı. Yüzlerce yerli üründe sunduğu kaliteyi en uygun fiyatlarla raflara dizen Tarım Kredi'de bu hafta sonu da yok yok! İşte Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nin 18 - 30 Ocak aktüel ürünler kataloğu...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ocak 2025 Cumartesi 09:50 Güncelleme Tarihi: 18 Ocak 2025 Cumartesi 10:00
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Tarım Kredi 18-30 Ocak'ta fırsatlarla dolu: İndirimleri kaçırmayın!

Barones Baharat Seti Çeşitleri 6'lı: 219 TL 9'lu: 349 TL 12'li: 399 RL
Le Paris Banyo Seti: 299 TL
Mr. Pratic Tablet Mop: 199 TL
Lav Çay Tabağı 6'lı: 119,90 TL
Lav Çay Bardağı 6'lı: 119,90 TL
Lav Kulplu Çay Bardağı 6'lı: 119,90 TL
Lav Uzun Meşrubat Bardağı 3'lü: 89,90 TL
Lav Kısa Meşrubat Bardağı 3'lü: 79,90 TL
Lav Saklama Kabı Tekli: 34,90 TL

Tarım Kredi 18-30 Ocak'ta fırsatlarla dolu: İndirimleri kaçırmayın!

Hometech Elektrikli Dikey Isıtıcı: 1399 TL
Hometech Elektrikli Yatay Isıtıcı: 799 TL
Akdeniz Bella Döküm Krep Tava: 399 TL
Papilla Ragnar Tencere 22 cm: 399 TL
Papilla Ragnar Tencere 24 cm: 399 TL
Akdeniz Bella Döküm WOK Tava: 599 TL
Papilla Ragnar Sahan 18 cm: 169 TL
Papilla Ragnar Eco Tava: 199 TL

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