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Haberler Haberler İstanbul namaz vakitleri: 18 Ocak 2025 ezan ve namaz saatleri

İstanbul namaz vakitleri: 18 Ocak 2025 ezan ve namaz saatleri

İstanbul 18 Ocak Cumartesi tarihli namaz saatleri, ibadet etmek isteyen Müslümanlar tarafından araştırılıyor. İstanbul'da namazını eda etmek isteyen vatandaşlar, arama motorlarında namaz vakitlerini araştırıyor. Sabah namazı vakti, öğle namazı vakti, ikindi namazı vakti, akşam namazı vakti, yatsı namazı vakti güncel saatleriyle haberimizde derledik. İşte 18 Ocak Cumartesi namaz vakitleri...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ocak 2025 Cumartesi 07:36 Güncelleme Tarihi: 18 Ocak 2025 Cumartesi 08:00
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İstanbul namaz vakitleri: 18 Ocak 2025 ezan ve namaz saatleri

İstanbul namaz saatleri 18 OCAK 2025 | Akli dengesi yerindeki tüm erişkin Müslümanlara günde 5 kez farz kılınan ve İslamiyet'in şartlarından biri olan namaz, kulun Allah'a en yakın olduğu anlardan biri olarak kabul edilir. Abdest alınması ve kıblenin belirlenmesinin ardından, Güneş'in dünyaya konumuna göre belirlenen namaz saatleri, vatandaşlar tarafından sıklıkla araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte 18 Ocak Cumartesi İstanbul ezan saatleri, sabah, öğlen, ikindi, akşam, yatsı namaz vakitleri...

İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ | 18 Ocak 2025 namaz saatleri

İmsak vakti:👉 06.49

Güneşin doğuşu:👉 08.19

Öğle vakti:👉 13.19

İkindi vakti:👉 15.48

Akşam vakti:👉 18.10

Yatsı vakti:👉 19.35

👉18 Ocak Cumartesi namaz saatlerini öğrenmek için tıklayın...👈

Sabah namazı vakti 👇

Tan yerinin ağarması ile güneşin doğuşuna kadar olan zaman aralığıdır.

Sabah namazı kaç rekattır?

Sabah namazı 2 rekat sünnet ve 2 rekat farz olmak üzere 4 rekattır.

Öğle namazı vakti 👇

Gün ortasında başlar (Yani güneşin dik açıyla vurduğu an, zeval vakti) asr-ı evvel vaktinde sona erer (Bir şeyin gölgesinin kendi misli olduğu an, ikindi namazının başlangıç anı)

Öğle namazı kaç rekattır?

Öğle namazı 4 rekat sünnet, 4 rekat farz ve 2 rekat son sünnet olarak, toplam 10 rekattır.

İkindi namazı vakti 👇

Asr-ı evvel vaktinde başlar (Bir şeyin gölgesinin kendi misli olduğu an, ikindi namazının başlangıç anı), güneşin batışından hemen önce sona erer.

İkindi namazı kaç rekattır?

İkindi namazı 4'ü sünnet 4'ü farz olmak üzere toplam 8 rekattır.

Akşam namazı vakti 👇

Güneşin batması ile başlar ve güneşin batması sonrasında ufuktaki aydınlık kayboluncaya kadar devam eder.

Akşam namazı kaç rekattır?

Akşam namazı 3'ü farz 2'si sünnet toplam 5 rekattır.

Yatsı namazı vakti 👇

Yatsı namazının vakti, akşam namazının vakti çıktıktan sonra başlar ve imsak vaktine (Tan yerinin ağarmaya başlamasına) kadar devam eder.

Yatsı namazı kaç rekattır?

Yatsı namazı 4'ü sünnet, 4'ü farz, 2'si son sünnet ve 3'ü vitir namazı olmak üzere toplam 13 rekattır.

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