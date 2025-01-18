AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 Açık Lise kayıt yenileme tarihleri

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 21-22 Aralık 2024 tarihinde AÖL sınavı gerçekleşti. 3 oturum halinde düzenlenen sınav sonrası sonuçların ne zaman açıklanacağını merak eden adaylar, arama motorlarına sormaya devam ediyor. Lise eğitimini açıktan sürdüren öğrenciler sınava yoğun katılım gösterirken, AÖL 1. dönem sınav sonuçlarını beklemeye geçti. Peki, AÖL sınav sonuçları açıklandı mı? AÖL sınav sonuçları nasıl öğrenilir. İşte cevabı...

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

21 ve 22 Aralık tarihlerinde girilen AÖL sınav sonuçları henüz açıklanmadı. Konu hakkında açıklamalarda bulunan MEB, 1. dönem sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını paylaştı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan açıklamaya göre, AÖL sınav sonuçları 22 Ocak 2025 Çarşamba günü açıklanacak.

AÖL 2. DÖNEM KAYIT YEENİLEME TARİHLERİ 2025

Örgün ortaöğretim kurumlarında 2024-2025 eğitim öğretim yılında e-Okul sisteminde aktif kaydı olan öğrenciler 29 Ocak 2025 tarihinden 5 Şubat 2025 tarihi mesai bitimine kadar,

Diğer öğrenciler ise 07 Ocak 2025 tarihinden 23 Ocak 2025 tarihi mesai bitimine kadar halk eğitimi merkezi müdürlüklerine başvurarak yeni kayıt işlemlerini yaptırabilecek.

2024-2025 eğitim öğretim yılı 1. Döneminde öğrencilik durumu "Kayıt Yenilememiş" veya "Beklemeli" olan öğrencilerin kayıt yenileme işlemleri de 7 Ocak 2025 tarihinden 5 Şubat 2025 tarihi mesai bitimine kadar yapılabilecek.

2024-2025 eğitim öğretim yılı 1. döneminde öğrencilik durumu "Aktif" olan öğrencilerin kayıt yenileme işlemleri birinci dönem sınav sonuçlarının açıklandığı tarihten 5 Şubat 2025 tarihi mesai bitimine kadar gerçekleştirilebilecek.

AÖL SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Açık lisede eğitim hayatına devam eden ve AÖL sınavına giren öğrenciler, sonuçların nasıl öğrenildiğini merak ediyor. T.C. kimlik numarası ve şifresi ile aşağıda belirtilen siteye girmesi gereken öğrenciler, belirtilen tarihte AÖL sınav sonuçlarını öğrenebilecek.

AÖL SINAV SONUÇLARINI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLA (AçıkÖğretim Ortaokulu)

AÖL SINAV SONUÇLARINI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLA (AçıkÖğretim Lise, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi)

AÖL SINAV CEVAP ANAHTARI AÇIKLANDI

Milli Eğitim Bakanlığı, 21-22 Aralık'ta yapılan AÖL sınavının cevap anahtarını paylaştı. Erişime açılan cevapları inceleyen öğrenciler, doğrularını ve yanlışlarını kontrol etti.

AÖL SINAVI CEVAP ANAHTARINI GÖRMEK İÇİN TIKLA