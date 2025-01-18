AÖF final soru ve cevapları 2025 | Anadolu Üniversitesi AÖF final sınavı soru kitapçığı ve cevap anahtarı

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi final sınavları, 18 - 19 Ocak tarihlerinde yapılacak. Sınava katılan adaylar, sorulara doğru yanıt verip vermediğini öğrenebilmek için soru kitapçıkları ile cevap anahtarlarını karşılaştırmak istiyor. 4 yanlışın 1 doğruyu götürdüğü AÖF sınavlarında 'Anadolu Üniversitesi AÖF final sınavı soru kitapçığı ve cevap anahtarı'nı sizler için derledik.

AÖF FİNAL SORU VE CEVAPLARI 2025

AÖF soruları ve cevap anahtarı sınav oturumları bittikten sonra sosyal medya ve https://ekampus.anadolu.edu.tr/#/login adresinden duyurulacak. Konuya ilişkin resmi açıklama yapıldığında haberimiz güncellenecektir.

AÖF FİNAL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖF sınav sonuçları sınavın ardından yaklaşık 15 gün içinde açıklanıyor. AÖF sınav sonuçları Anadolu Mobil ve aosogrenci.anadolu.edu.tr adresinden ilan edilecek. Sınav sonuçlar�� açıklandığında haberimiz güncellenecektir.

AÖF FİNAL SINAVI SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYIN

AÖF SINAV TARİHLERİ 2025

Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı: 18-19 Ocak 2025

Bahar Dönemi Ara Sınavı: 19-20 Nisan 2025

Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı: 24-25 Mayıs 2025

Yaz Okulu Sınavı: 16 Ağustos 2025