Karneler saat kaçta verilecek 2025? | 1. dönem karne günü ders işlenir mi?

Bir eğitim döneminde daha ilk yarı geride kaldı. Sömestir tatilini iple çeken öğrencilerin beklediği an geldi. 18 Ocak Cuma günü yapılacak törenle birlikte öğrenciler karnelerini teslim alacak ve 2 haftalık tatil süreci başlayacak. Yarıyıl tatilinin ardından okullar, 3 Şubat Pazartesi günü itibarıyla yeni yarıyıl için eğitime yeniden başlayacak.

KARNELER SAAT KAÇTA DAĞITILACAK 2025?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın, karnelerin dağıtılacağı saat hakkında bir karar bulunmuyor. Ancak okullarda karneler genellikle saat 10.00 - 12.00 arasında öğrencilere dağıtılmaktadır. Karne saati okuldan okula farklılık göstermekte olup konuya ilişkin net bir bilgi bulunmamaktadır.

2025 1. DÖNEM KARNE GÜNÜ DERS İŞLENİR Mİ?

Karne günlerinde genellikle yoklama alınmakta ve okulda olmayan öğrenciler not edilmektedir. Ancak birçok okulda, karne günü ders işlenmemekte ve öğrenciler, karnelerini aldıktan sonra okulu terk etmektedir.

KARNE GÜNÜ OKULA SERBEST KIYAFETLE Mİ GİDİLİR?

Normal şartlarda okulun son günü mevzuatta yer aldığından okula üniforma ile gidilmesi gerekmektedir. Ancak bu durum okullara göre değişkenlik gösterebilir. Bazı okullarda resmi okul üniformasıyla okula gidilirken bazı okullarda ise sivil kıyafetle giden öğrenciler de okula alınır.