  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Haberler Karneler saat kaçta verilecek 2025? | 1. dönem karne günü ders işlenir mi?

Karneler saat kaçta verilecek 2025? | 1. dönem karne günü ders işlenir mi?

2024-2025 Eğitim Öğretim Dönemi'nde ilk yarıyılın sona ermesiyle karne heyecanı başladı. 1. dönemin sonunda karnelerini alan öğrenciler, 2 haftalık tatil sürecine girecek. 17 Ocak Cuma günü dağıtılacak karnelerin saat kaçta teslim edileceği ise öğrenci ve veliler tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki karne günü ders işlenir mi? Karneler saat kaçta verilir? Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ocak 2025 Cuma 08:10
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Karneler saat kaçta verilecek 2025? | 1. dönem karne günü ders işlenir mi?

Bir eğitim döneminde daha ilk yarı geride kaldı. Sömestir tatilini iple çeken öğrencilerin beklediği an geldi. 18 Ocak Cuma günü yapılacak törenle birlikte öğrenciler karnelerini teslim alacak ve 2 haftalık tatil süreci başlayacak. Yarıyıl tatilinin ardından okullar, 3 Şubat Pazartesi günü itibarıyla yeni yarıyıl için eğitime yeniden başlayacak.

KARNELER SAAT KAÇTA DAĞITILACAK 2025?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın, karnelerin dağıtılacağı saat hakkında bir karar bulunmuyor. Ancak okullarda karneler genellikle saat 10.00 - 12.00 arasında öğrencilere dağıtılmaktadır. Karne saati okuldan okula farklılık göstermekte olup konuya ilişkin net bir bilgi bulunmamaktadır.

2025 1. DÖNEM KARNE GÜNÜ DERS İŞLENİR Mİ?

Karne günlerinde genellikle yoklama alınmakta ve okulda olmayan öğrenciler not edilmektedir. Ancak birçok okulda, karne günü ders işlenmemekte ve öğrenciler, karnelerini aldıktan sonra okulu terk etmektedir.

KARNE GÜNÜ OKULA SERBEST KIYAFETLE Mİ GİDİLİR?

Normal şartlarda okulun son günü mevzuatta yer aldığından okula üniforma ile gidilmesi gerekmektedir. Ancak bu durum okullara göre değişkenlik gösterebilir. Bazı okullarda resmi okul üniformasıyla okula gidilirken bazı okullarda ise sivil kıyafetle giden öğrenciler de okula alınır.

F.Bahçe'nin Tuta transferinde şok gelişme!
REKLAM - Casper
DİĞER
REAL MADRİD CELTA VİGO MAÇI CANLI YAYIN BİLGİSİ: Real Madrid - Celta Vigo maçı saat kaçta, hangi kanalda? Gözler Arda Güler'de
Başkan Erdoğan milletvekillerine müjdeyi verdi! Sosyal konut seferberliği başlayacak
F.Bahçe'den R. Madrid'in yıldızına kanca!
F.Bahçe'den geleceğe dev yatırım! Barça, Real ve Chelsea de istiyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Diallo şov yaptı Man. United 3 puanı aldı! Diallo şov yaptı Man. United 3 puanı aldı! 01:52
Brighton deplasmanda kazandı! Brighton deplasmanda kazandı! 01:52
Hanusek, Gençlerbirliği’nde Hanusek, Gençlerbirliği’nde 01:37
Solskjaer tamam Solskjaer tamam 01:36
Arda Güler'in golü ofsayta takıldı! Arda Güler'in golü ofsayta takıldı! 01:36
G.Saray'da Nelsson ile ayrılık görüşmesi! G.Saray'da Nelsson ile ayrılık görüşmesi! 00:15
Daha Eski
F.Bahçe Felix için harekete geçti! F.Bahçe Felix için harekete geçti! 00:15
Beşiktaş'tan dünyaca ünlü teknik direktöre teklif! Beşiktaş'tan dünyaca ünlü teknik direktöre teklif! 00:15
Brighton deplasmanda kazandı! Brighton deplasmanda kazandı! 00:34
Enes Ünal İngiltere'de ameliyat oldu Enes Ünal İngiltere'de ameliyat oldu 00:43
Enes Ünal İngiltere'de ameliyat oldu Enes Ünal İngiltere'de ameliyat oldu 00:43
Diallo şov yaptı Man. United 3 puanı aldı! Diallo şov yaptı Man. United 3 puanı aldı! 01:00