İstanbul barajları su seviyesi - İSKİ 17 Ocak raporu

BARAJ DOLULUK ORANLARI 17 OCAK | İstanbul barajlarında doluluk oranının, yağışların etkili olup sıcak havalara ara verilmesiyle birlikte yükselişe geçmesi bekleniyor. Sonbaharın gelişiyle başlayan yağmurun ardından baraj doluluk oranları vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konular arasında yerini aldı. En düşük su seviyesine sahip Alibey Barajı'nda su miktarı yüzde 35,87 olarak ölçülürken en yüksek su miktarı ise yüzde 100 ile Istrancalar Barajı'nda ölçüldü. Megakentte barajlardaki toplam doluluk oranı ise 17 Ocak Cuma günü yüzde 50,49 olarak ölçüldü.

💦17 OCAK 2025 BARAJ DOLULUK ORANLARI💦

17 Ocak Cuma günü, İstanbul'a su sağlayan 10 barajın toplam doluluk oranı yüzde 50,49 olarak ölçüldü. Önceki güne kıyasla yükselişe geçtiği kaydedilen barajlarda 17 Ocak'ta barajlardaki doluluk oranı şöyle sıralandı:

🚿 Ömerli Barajı: %51,34

🚿 Darlık Barajı: %43,38

🚿 Elmalı Barajı: %90,79

🚿 Terkos Barajı: %54,36

🚿 Alibey Barajı: %35,87

🚿 Büyükçekmece Barajı: %45,04

🚿 Sazlıdere Barajı: %39,84

🚿 Istrancalar Barajı: %100

🚿 Kazandere Barajı: %82,99

🚿 Pabuçdere Barajı: %47,92

NOT: İSKİ, İstanbul'daki barajların doluluk oranını gün içinde belirli saatlerde yenilemektedir. İSKİ'nin resmi internet sitesinden barajların doluluk oranı takip edilmekte olup veri yenilendiğinde haberimiz güncellenmektedir.