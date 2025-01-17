AGS konu ve soru dağılımı | MEB Akademi Giriş Sınavı kaç soru, kaç dakika sürecek?

Milli Eğitim Bakanlığı, KPSS yerine getirilen AGS için beklenen açıklamayı yaptı. Öğretmen adaylarına uygulanacak Akademi Giriş Sınavı (AGS) ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) hakkında duyuru yayımlayan Bakanlık, merak edilen sorulara yanıt verdi. AGS'de konu ve soru dağılımı ile soru sayısı ile süre belli olurken yeni sınav hakkında merak edilenleri sizler için derledik.

AKADEMİ GİRİŞ SINAVI (AGS) NE ZAMAN? BAŞVURULAR BAŞLADI MI?

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025 yılında yapılacak olan Akademi Giriş Sınavı (2025-MEB-AGS) ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (2025-ÖABT) tarihlerini duyurdu. Akademi Giriş Sınavı, 13 Temmuz 2025 tarihinde gerçekleştirilecek. Aynı gün ÖABT de uygulanacak. Sınav için başvuru tarihleri 8 Mayıs 2025 ile 20 Mayıs 2025 arasında olacak. Geç başvuru tarihi ise 28 Mayıs 2025 olarak belirlendi. Sınav sonuçları, 13 Ağustos 2025 tarihinde açıklanacak.

MEB AKADEMİ GİRİŞ SINAVI KAÇ SORU, KAÇ DAKİKA SÜRECEK?

Öğretmen adaylarına, MEB-AGS kapsamındaki AGS'de 80 soru sorulacak. ÖABT oturumu ise adayların alan bilgisine yönelik olmak üzere 50 sorudan oluşacak. Sınav süresi AGS'de 110 dakika olacaktır. ÖABT'de ise İlköğretim Matematik, Fen Bilimleri, Matematik, Fizik, Kimya/Kimya Teknolojisi Testleri 90 dakika; Biyoloji, Türkçe, Sosyal Bilgiler, Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Coğrafya, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi / İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri, Rehberlik, Sınıf Öğretmenliği, Okul Öncesi ve Beden Eğitimi Testleri 70 dakika olacaktır.

AGS: 80 SORU - 110 DAKİKA ÖABT: 50 SORU - 90/70 DAKİKA

AGS VE ÖSBT KONU DAĞILIMI İÇİN TIKLAYIN

AGS KONU VE SORU DAĞILIMI 2025

SÖZEL YETENEK

⏹Sözcükte Anlam

⏹Cümlede Anlam

⏹Anlatımın Oluşması

⏹Paragrafta Anlam

⏹Sözel Mantık

SAYISAL YETENEK

⏹Temel Matematik

⏹Grafik ve Tablo Yorumlama

⏹Mantıksal Muhakeme Problemleri

TARİH

a) Osmanlı Öncesi Türk Devletleri Tarihi (Siyasal, sosyal, ekonomik ve kültürel gelişmeler)

b) Osmanlı Tarihi (XIII. yüzyıldan XX. yüzyıl başlarına kadar yaşanan siyasal, sosyal, ekonomik ve kültürel gelişmeler)

c) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (XX. yüzyıl başından XX. yüzyılın ortalarına kadar, Osmanlı Devleti'nin yıkılışından İkinci Dünya Savaşı'nın sonuna kadar Türkiye tarihinde yaşanan siyasal, sosyal, ekonomik ve kültürel gelişmeler)

ç) Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi (XX. yüzyılın başlangıcından günümüze kadar dünyada; İkinci Dünya Savaşı'ndan günümüze kadar Türkiye'de yaşanan siyasal, sosyal, ekonomik ve kültürel gelişmeler)

TÜRKİYE COĞRAFYASI

⏹Türkiye Fiziki Coğrafyası

⏹Türkiye Beşerî ve Ekonomik Coğrafyası

EĞİTİMİN TEMELLERİ VE TÜRK MİLLî EĞİTİM SİSTEMİ

⏹Eğitim Biliminin Genel Kavramları, Kuramları, Süreçleri ve Uygulamaları

a. Eğitimin Temel Kavram ve Kuramları

b. Eğitimin Tarihî, Felsefi, Toplumsal, Psikolojik, Ekonomik ve Politik Temelleri

c. Türk Millî Eğitim Sisteminin Genel Yapısı

⏹Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin Genel Yapısı ve Temelleri

⏹Eğitim ve Öğretimde Etik

⏹Eğitim ve Öğretim Teknolojileri

MEVZUAT

⏹Türkiye Cumhuriyeti Anayasası (Kanun Numarası: 2709, Kabul Tarihi: 18/10/1982)

⏹1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu

⏹222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu

⏹7528 sayılı Öğretmenlik Mesleği Kanunu