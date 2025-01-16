Zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak 2025? | EMEKLİ MAAŞI SORGULAMA

2025 yılında SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 15.75 oranında zam yapıldı. Milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren kararın ardından en düşük emekli maaşı 14 bin 469 TL'ye yükseldi. Bu artışın ardından vatandaşlar, "Zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak?" sorusunu araştırmaya başladı. Ödeme tarihleri kimlik numaralarının son hanesine göre belirlenirken, konu hakkında daha detaylı bilgi almak isteyen kişiler, e-Devlet sistemi üzerinden bilgi sahibi olabiliyor. Peki, zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak 2025? İşte emekli maaşı hakkında öne çıkan detaylar...

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

Ocak 2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 12 bin 500 TL olan en düşük emekli maaşı 14 bin 469 liraya yükseltildi. Ekonomiye ilişkin düzenlemeleri de içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından kabul edilirken, zamlı emekli maaşının ne zaman yatacağı ise merak ediliyor.

ZAMLI EMEKLİ MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

2025 yılında yapılan zammın belli olmasıyla birlikte, zamlı emekli maaşının 17 Ocak tarihinden itibaren hesaplara yatacağı tahmin ediliyor. İşte, tahsis numarasına göre 4A-4B-4C emekli maaşı ödeme günleri;

4A SSK EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ NE ZAMAN?

👉Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

👉Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

👉Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,

👉Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

👉Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,

👉Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,

👉Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,

👉Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,

👉Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,

👉Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılacak.

4B BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ HANGİ GÜN?

👉Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,

👉Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sında,

👉Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,

👉Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alacaklar.

4C EMEKLİ SANDIĞI MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

Üç ayda bir olarak alınan Emekli Sandığı maaşlarının ödeme günü aşağıdaki gibidir. Söz konusu günler; cumartesiye denk geldiğinde ödeme cuma, pazar gününe rastladığında pazartesi günü yapılır.

Şubat, Mayıs, Ağustos, Kasım aylarında aylık alan birinci gruptakiler;

👉Doğum tarihleri 00–40 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. gününde

👉Doğum tarihleri 41–46 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. gününde

👉Doğum tarihleri 47–49 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. gününde

👉Doğum tarihleri 50–53 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. gününde

👉Doğum tarihleri 54–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. gününde

Mart, Haziran, Eylül, Aralık aylarında aylık alan ikinci gruptakiler;

👉Doğum tarihleri 00–22 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. gününde

👉Doğum tarihleri 23–28 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. gününde

👉Doğum tarihleri 29–48 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. gününde

👉Doğum tarihleri 49–54 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. gününde

👉Doğum tarihleri 54–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. Gününde

Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim aylarında aylık alan üçüncü gruptakiler

👉Doğum tarihleri 00–33 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. gününde

👉Doğum tarihleri 34-37 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. gününde

👉Doğum tarihleri 38–40 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. gününde

👉Doğum tarihleri 41–43 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. gününde

👉Doğum tarihleri 44–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. gününde maaşlarını alacaklar.

EMEKLİ MAAŞI NASIL SORGULANIR?

2025 yılı için açıklanan yeni zam oranının ardından memur emeklileri, e-Devlet üzerinden güncel maaş bilgilerine ulaşabilecekler. Peki, emekli maaşı nasıl sorgulanır?

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