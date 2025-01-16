Merkez Bankası Ocak ayı faiz kararı ne zaman? | Faiz düşecek mi?

Ocak ayı faiz kararı için gözler Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'na çevrildi. 23 Ocak'ta yapılacak toplantının ardından açıklanacak olan faiz, yılın ilk verisi olması sebebiyle büyük önem taşıyor. Uluslararası kuruluşların ekonomistleri, Türkiye'de dezenflasyonun 2025'te devam edeceğini ve dezenflasyon sürecinin ekonomide hedeflenen yumuşak inişle tutarlı ilerlediğini düşünüyor. Öte yandan, yılın ilk faiz kararında indirimin devam etmesi de ihtimaller arasında.

MERKEZ BANKASI OCAK AYI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Para Politikası Kurulu (PPK) takvimine göre Merkez Bankası, yılın ilk faiz kararını 23 Ocak 2025 Perşembe günü saat 14.00'te açıklayacak.

FAİZDE DÜŞÜŞ DEVAM EDECEK Mİ?

Merkez Bankası aralık ayında faiz oranının yüzde 50'den yüzde 47,5'e indirilmesine karar verildi. Yılın ilk faiz kararında da indirimin devam etmesi bekleniyor. PPK şubatta ise toplanmayacak. Yılın ikinci toplantısı ise 6 Mart'ta yapılacak.