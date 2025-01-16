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Haberler Haberler MEB duyurdu: Özel okullarda ders kitapları ücretsiz mi olacak?

MEB duyurdu: Özel okullarda ders kitapları ücretsiz mi olacak?

Milli Eğitim Bakanlığı, yeni mevzuatın detaylarını paylaştığı açıklamada, yeni eğitim öğretim döneminden itibaren özelli okullarda 'ders kitabı' adı altında ücret talep edilmeyeceğini duyurdu. Velilerin ders kitabı ücreti ödemeyeceğini belirten Bakanlık, böylelikle okullarda ders kitabı kullanımını artırmak ve denetimden geçmeyen kitapların işlenmesinin önüne geçmeyi hedefliyor.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ocak 2025 Perşembe 15:20 Güncelleme Tarihi: 16 Ocak 2025 Perşembe 15:50
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MEB duyurdu: Özel okullarda ders kitapları ücretsiz mi olacak?

Milli Eğitim Bakanlığı, devlet tarafından ücretsiz olarak okullara dağıtılan ders kitaplarının kullanımını yaygınlaştırmak için yeni önlemler açıkladı. Özel okullarda okutulacak ders kitaplarına ilişkin mevzuatta yapılan düzenleme ile, özel okullarda velilerden 'ders kitabı' adı altında ücret talep edilemeyeceği belirtildi. İşte detaylar...

AMAÇ 'YANLIŞ ÖĞRENMELER'İ ÖNLEMEK

Bakanlıkça ilk olarak geçen yıl yapılan yönetmelik düzenlemesiyle 2024-2025 eğitim öğretim yılı itibarıyla tüm özel okullarda Bakanlık onaylı ücretsiz ders kitaplarının okutulması zorunluluğu getirilmişti. Bu düzenlemenin ardından 3 Ocak 2025 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'e konuya ilişkin yeni bir madde daha eklendi. Mevzuata eklenen yeni hüküm doğrultusunda, özel okullar tarafından velilerden "ders kitabı" adı altında herhangi bir ücret alınamayacak. Bakanlık denetiminden geçmeyen kitaplar aracılığıyla yanlış öğrenmelerin önüne geçmek hedefleniyor.

Yeni düzenleme, Milli Eğitim Bakanlığı onaylı ders kitaplarının tüm eğitim kademelerinde ücretsiz dağıtılması esasına dayanıyor. Mevzuattaki yeniliğin en önemli amacı ise Bakanlık denetiminden geçmeyen kitaplar arac��lığıyla yanlış ve uygun olmayan öğrenmelerin önüne geçmek. Bu kapsamda, Türkiye'de resmi ve özel okullarda, Bakanlık birimlerince hazırlanan ve Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca onaylanan öğretim programı uygulanırken ders kitapları da buna uygun yazılıp yine onaya bağlı okutuluyor. Bu onay sırasında, öğrencilere ulaşan her ders kitabı, Bakanlıkça ciddi bir inceleme sürecinden geçiyor.

Özel okullara devam eden çocuğu bulunan velilerin farklı ders kitapları için ekonomik yönden zorlanmalarının önüne geçilmesi de hedefler arasında bulunuyor.

DENETLEME YAPILACAK

Öte yandan mevzuat gereği "derslerde Bakanlık onaylı ders kitaplarının okutulması" ve "ders kitabı için ücret talep etmeme" konusunda, özel okulların kurucularının, kurucu temsilcilerinin ve müdürlerinin de çeşitli sorumlulukları bulunuyor. 2024-2025 eğitim-öğretim döneminden itibaren sınıflarda okutulan ders kitaplarının Bakanlıkça ücretsiz dağıtılan kitaplar olup olmadığı yönünden denetime tabi tutulan özel okullar, gelecek dönemden itibaren "ders kitabı" için velilerden ücret talep edilip edilmediği yönünden de denetlenecek.

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