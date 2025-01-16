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Haberler Haberler İstanbul'da kar yağışı için tarih verildi! İzlanda soğukları kar getirecek

İstanbul'da kar yağışı için tarih verildi! İzlanda soğukları kar getirecek

İstanbul'un çevresindeki illerde kar yağışı baş gösterirken kar soğuğu çeken megakentte kış başından bu yana henüz kar görülmedi. Hava sıcaklığının hafta boyunca düşük seyretmesi İstanbullularda kar beklentisini artırırken Tekirdağ ve Edirne'de kar kalınlığı metrelere yaklaştı. İzlanda'dan gelen soğuk hava dalgasına maruz kalması beklenen kentte kar yağışı için uzmanlar tarih verdi.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ocak 2025 Perşembe 10:05 Güncelleme Tarihi: 16 Ocak 2025 Perşembe 10:10
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İstanbul'da kar yağışı için tarih verildi! İzlanda soğukları kar getirecek

AKOM ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü, günlerdir yağmurun devam ettiği İstanbul'da sıcaklıkların düşük seyredeceğini kaydetti. Hava sıcaklığının 4-8 derecelerde olması beklenen İstanbul'da, çevre illerde görülen kar yağışı sebebiyle hissedilen sıcaklık daha da düşüyor. Edirne ve Tekirdağ'da etkili olan kar yağışının İstanbul'a ne zaman geleceği sorusuna uzmanlar cevap verdi. İzlanda merkezli soğuk hava dalgasının etkisiyle megakentte yakın zamanda kar yağışının beklendiği kaydedildi.

METEOROLOJİ İL İL UYARDI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz ile Kahramanmaraş'ın kuzey kesimleri, Malatya, Erzincan, Tunceli, Erzurum, Muş, Bitlis, Van çevreleri ve Bingöl'ün doğu ilçelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağmur, Karadeniz'in yüksek kesimlerinde, İç Anadolu'nun yükseklerinde ve Doğu Anadolu'da yağış alan yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Sakarya çevreleri, Trabzon'un doğusu, Rize çevreleri ile Artvin'in kuzey ve doğusunda kuvvetli yağmur, 700 metre rakım üzeri yüksek kesimlerde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Kuvvetli yağış uyarısı: Yapılan son değerlendirmelere göre; Trabzon'un doğusu, Rize çevreleri ile Artvin'in kuzey ve doğusunda kuvvetli (21-50 kg/m2) yağmur, 700 metre rakım üzeri yüksek kesimlerde kuvvetli ve yer yer yoğun (20 cm üzeri) kar yağışı beklendiğinden ulaşımda aksamalar, heyelan, su baskını, yükseklerde buzlanma, don ve çığ gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Buzlanma ve çığ tehlikesi uyarısı: Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

MGM İstanbul 5 günlük hava durumu

"OCAK AYININ SON HAFTALARINDA..."

Sabah'ın haberine göre, Meteoroloji Mühendisi Dr. Güven Özdemir, sıcaklıkların son dönemde mevsim normallerinin altına düşmesiyle birlikte İstanbul'da etkili olması beklenen kar yağışı için tarih verdi. Özdemir, ocak ayının son haftalarına dikkat çekerek, 19'undan sonra havaların hızlıca soğuyacağını ifade etti. Özdemir, açıklamasında "İstanbul'da Ocak ayının 19'undan sonra havalar hızlıca soğuyacak. Esas beklediğimiz soğuk hava ayın 19'undan sonra, yani Ocak ayının son haftalarında daha kuvvetli bir soğuk hava bekliyoruz. Hava beklediğimiz gibi olursa İstanbul'da kar yağışı görme ihtimalimiz olacaktır." ifadelerine yer verdi.

İSTANBUL 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

İstanbul'da geçen hafta başlayan soğuk hava etkisini sürdürecek. Hafta boyunca sıcaklığın 8-10 derecelerde seyretmesi beklenen megakentte, 5 gün boyunca yağış görülmüyor.

16 Ocak Perşembe: Çok Bulutlu 5°C

17 Ocak Cuma: Az Bulutlu 4°C

18 Ocak Cumartesi: Az Bulutlu 3°C

19 Ocak Pazar: Puslu 6°C

20 Ocak Pazartesi: Puslu 6°C

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