EŞ DURUMU ATAMA SONUÇLARI 2025 | Öğretmen mazerete bağlı yer değiştirme başvurusu sonucu sorgula

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde yürütülen, öğretmenlerin mazerete bağlı yer değişikliği başvuruları açıklandı. Merakla bekleyen öğretmenler "Öğretmen mazerete bağlı yer değiştirme başvurusu sonucu" sorgusu yapıyor. Detayları sizler için derledik.

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MAZERETE BAĞLI ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Bakanlıktan, öğretmenlerin mazerete bağlı yer değişikliği başvurularına ilişkin yapılan açıklamada, ataması gerçekleştirilenlerin ayrılma işlemlerinin yarın itibarıyla yapılacağı belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Milli Eğitim Bakanlığı kadrolarında görev yapan öğretmenlerden aile birliği, sağlık, can güvenliği, engellilik durumu ve diğer nedenlerden birine bağlı olarak mazereti bulunanlar için yayımlanan 2025 Yarıyıl Tatili Öğretmenlerin Mazerete Bağlı Yer Değişikliği Duyurusu kapsamında başvuruda bulunan öğretmenlerin tercihleri doğrultusunda hizmet puanı üstünlüğüne göre yer değiştirmeleri gerçekleştirildi."

Atama sonuçlarına "https://personel.meb.gov.tr" adresi üzerinden ulaşılabilecek.