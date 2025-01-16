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Haberler Haberler e-YDS sınav giriş belgesi | e-YDS 2025/1 İngilizce sınavı ne zaman? Giriş belgesi PDF indir

e-YDS sınav giriş belgesi | e-YDS 2025/1 İngilizce sınavı ne zaman? Giriş belgesi PDF indir

ÖSYM tarafından düzenlenen Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS), bu yıl ilk kez düzenlenecek. Her yıl 12 kez yapılan sınavda adayların yabancı dil bilgileri ölçülüyor. Başvuruların alınmasının ardından sınava kısa bir süre kala, adaylar sınav giriş belgesi ve sınav tarihi araştırıyor. Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ocak 2025 Perşembe 11:40 Güncelleme Tarihi: 16 Ocak 2025 Perşembe 12:10
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e-YDS sınav giriş belgesi | e-YDS 2025/1 İngilizce sınavı ne zaman? Giriş belgesi PDF indir

ÖSYM'nin 2025 yılı için ilk kez düzenleyeceği e-YDS için heyecanlı bekleyiş sürüyor. İstanbul, Ankara, İzmir ve Adana'da uygulanacak olan sınava başvurular, 3-9 Ocak tarihleri arasında alınmıştı. Elektronik Yabancı Dil Sınavı'na katılacak olan adaylar, sınav giriş belgeleri için araştırnalarını hızlandırdı. e-YDS 2025/1 İngilizce sınavı hakkında merak edilenleri sizler için derledik.

e-YDS GİRİŞ BELGESİ YAYINLANDI MI?

e-YDS sınav giriş belgesi henüz yayınlanmadı. ÖSYM tarafından erişime açılacak olan sınav giriş belgesi, 'ÖSYM Aday İşlemleri' sayfasında yer alacak. Konuya ilişkin resmi bilgi geldiğinde ve belge erişime açıldığında haberimiz güncellenecektir.

e-YDS 2025/1 GİRİŞ BELGESİ PDF İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

e-YDS 2025/1 İNGİLİZCE SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2025/1 İngilizce) 18 Ocak 2025 tarihinde saat 13.45'te yapılacak. Sınav yalnızca Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana'daki e-Sınav Uygulama Binalarında gerçekleştirilecek.

e-YDS 2025/1 İNGİLİZCE SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2025/1 İngilizce) sonuçları, sınavın yapıldığı gün yani 18 Ocak 2025 tarihinde açıklanacak.

e-YDS 2025/2 İNGİLİZCE NE ZAMAN?

ÖSYM Elektronik Yabancı Dil Sınavı'nın ikincisi (e-YDS 2025/2 İngilizce) 1 Şubat 2025 tarihinde yapılacak. Sınava başvurular 14 Ocak - 23 Ocak 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

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