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Haberler Haberler Bim 17 Ocak aktüel ürünleri: Cuma indirimleri ve fırsatlar

Bim 17 Ocak aktüel ürünleri: Cuma indirimleri ve fırsatlar

Bim aktüel katalog 17 Ocak Cuma | Bim yeni aktüel ürünler listesini alışverişseverlerle buluşturdu. Bu hafta aktüel ürünler arasında onlarca ürün inanılmaz indirimlerle satışa çıkıyor. Cuma günü evinizin ihtiyaçlarının yanı sıra teknolojik ve kişisel ihtiyaçları da giderecek onlarca aktüel ürünü raflarına dizen Bim, uygun fiyatlı alışveriş için kapılarını açıyor. 17 Ocak Cuma gününden itibaren geçerli olacak BİM aktüel ürünler kataloğunu sizler için derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ocak 2025 Perşembe 10:10
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Bim 17 Ocak aktüel ürünleri: Cuma indirimleri ve fırsatlar

Casper Via X30 Plus 256 GB Cep Telefonu: 6990 TL
TCL 32'' Full HD Android Smart LED TV: 7995 TL
Kumtel Halı Koltuk Temizleme Makinesi: 3490 TL
Arzum Çubuk Blender: 890 TL

Bim 17 Ocak aktüel ürünleri: Cuma indirimleri ve fırsatlar

Tak Çıkar 2 Puzzle 1 Arada: 79 TL
İp Geçirme Oyunu: 79 TL
Tummy Time Aynalı Akordiyon Aktivite Kitabı: 89 TL
Tamamlamalı Magnet Puzzle: 79 TL

Bim 17 Ocak aktüel ürünleri: Cuma indirimleri ve fırsatlar

İlk Arabam: 399 TL
Top: 69 TL
Sallanan Sevimli AT: 549 TL
Aksesuarlı Dinozor Taşıyıcı Tır: 79 TL
Çocuk Açılır Koltuk: 799 TL
Hareketli Kitaplar: 39 TL

Bim 17 Ocak aktüel ürünleri: Cuma indirimleri ve fırsatlar

Ana Kucağı: 799 TL
Mama Sandalyesi: 479 TL
Aktivite Minderi: 319 TL
Bebek Nevresim Seti: 199 TL
Bebek Kırlent: 59 TL

Bim 17 Ocak aktüel ürünleri: Cuma indirimleri ve fırsatlar

Güral Porselen Rölyefli Porselen Yemek Takımı: 949 TL
Chef's Derin Tencere: 379 TL
Borcam Dilimli Kek Kalıbı: 139 TL
Paşabahçe Timeless Çay Bardağı: 219 TL

Bim 17 Ocak aktüel ürünleri: Cuma indirimleri ve fırsatlar

Katlanabilir Su Kovası 12 L: 169 TL
Katlanabilir Maşrapa: 59 TL
Katlanabilir Bebek Küveti: 479 TL
Katlanabilir Çamaşır Selesi: 249 TL
Bebek Küveti Filesi: 49,50 TL

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