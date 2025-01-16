Bim 17 Ocak aktüel ürünleri: Cuma indirimleri ve fırsatlar

Casper Via X30 Plus 256 GB Cep Telefonu: 6990 TL
TCL 32'' Full HD Android Smart LED TV: 7995 TL
Kumtel Halı Koltuk Temizleme Makinesi: 3490 TL
Arzum Çubuk Blender: 890 TL
Casper Via X30 Plus 256 GB Cep Telefonu: 6990 TL
Tak Çıkar 2 Puzzle 1 Arada: 79 TL
İp Geçirme Oyunu: 79 TL
Tummy Time Aynalı Akordiyon Aktivite Kitabı: 89 TL
Tamamlamalı Magnet Puzzle: 79 TL
İlk Arabam: 399 TL
Top: 69 TL
Sallanan Sevimli AT: 549 TL
Aksesuarlı Dinozor Taşıyıcı Tır: 79 TL
Çocuk Açılır Koltuk: 799 TL
Hareketli Kitaplar: 39 TL