  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Haberler Yeni yayınlanan Resmi Gazete kararları: 15 Ocak 2025 Resmi Gazete'de bugün!

Yeni yayınlanan Resmi Gazete kararları: 15 Ocak 2025 Resmi Gazete'de bugün!

Resmi Gazete 15 Ocak 2025 tarihli 32783. sayısında yer alan kararlar kamuoyuna sunuldu. Günün ilk saatlerinde Resmi Gazete kararları, en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan kararların yer aldığı 15 Ocak Çarşamba 2025 tarihli Resmi Gazete kararları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ocak 2025 Çarşamba 09:30 Güncelleme Tarihi: 15 Ocak 2025 Çarşamba 09:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Yeni yayınlanan Resmi Gazete kararları: 15 Ocak 2025 Resmi Gazete'de bugün!

Resmi Gazete bugün 15 OCAK | Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren kararların, uygulanmadan önce kamuoyuna duyurulduğu mecra olan Resmi Gazete'nin 15 Ocak Çarşamba tarihli 32783. sayısı yayımlandı. Peki Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 15 Ocak 2025 Resmi Gazete kararları, atamalar, görevden almalar ve çeşitli ilanlar...

15 OCAK 2025 RESMİ GAZETE KARARLARI İÇİN TIKLAYIN

YASAMA BÖLÜMÜ

KANUN

7538 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

–– İhtiyaç Sahibi Hanelere Isınma Amaçlı Kömür Yardımı Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 9407)

–– Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile İlgili Karar (Karar Sayısı: 9408)

ATAMA KARARLARI

–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2025/7, 8, 9, 10, 11)

YÖNETMELİKLER

–– Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ve İdari Yargı Ön Sınavı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞ

–– Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 14)

👉15 OCAK 2025 RESMİ GAZETE PDF İNDİR 👈

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

G.Saray'ın Wahi teklifi ortaya çıktı! Dudak uçuklatan bonservis
Mourinho onay verdi! Yıldız isim ile yollar ayrılıyor
DİĞER
FİLENİN SULTANLARI MAÇ TAKVİMİ 2025: Milletler Ligi VNL maçları ne zaman? Türkiye voleybol maç programı
Beşiktaş'taki ihale vurgununda yeni detay! İBB ve CHP'li belediyelerin ihya ettiği İÇKALE 'PKK parkı'nın mimarı çıktı: Belge belge ifşa
F.Bahçe transferde hız kesmiyor! Tuta sonrası bir bomba daha
Mourinho biletini kesti! Geldiği gibi gidiyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Everton - Aston Villa maçı ne zaman? Everton - Aston Villa maçı ne zaman? 09:50
Mourinho'nun stoper listesi belli oldu! 4 aday var... Mourinho'nun stoper listesi belli oldu! 4 aday var... 09:44
Mourinho biletini kesti! Geldiği gibi gidiyor Mourinho biletini kesti! Geldiği gibi gidiyor 09:18
F.Bahçe transferde hız kesmiyor! Tuta sonrası bir bomba daha F.Bahçe transferde hız kesmiyor! Tuta sonrası bir bomba daha 09:19
Mourinho onay verdi! Yıldız isim ile yollar ayrılıyor Mourinho onay verdi! Yıldız isim ile yollar ayrılıyor 09:24
G.Saray'ın Wahi teklifi ortaya çıktı! Dudak uçuklatan bonservis G.Saray'ın Wahi teklifi ortaya çıktı! Dudak uçuklatan bonservis 09:39
Daha Eski
M.City yine puan kaybetti M.City yine puan kaybetti 00:46
N.Forest ile Liverpool yenişemedi N.Forest ile Liverpool yenişemedi 00:59
Chelsae evinde 2 puan bıraktı! Chelsae evinde 2 puan bıraktı! 01:02
Atalanta ile Juventus yenişemedi! Atalanta ile Juventus yenişemedi! 01:02
M.City yine puan kaybetti M.City yine puan kaybetti 01:02
N.Forest ile Liverpool yenişemedi N.Forest ile Liverpool yenişemedi 01:02