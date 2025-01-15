MEB EKYS BAŞVURU KILAVUZU 2025 | EKYS başvurusu ne zaman, nasıl yapılır?

Milli Eğitim Bakanlığında öğretmen olarak görev alanların başvuruda bulunabileceği EKYS için araştırmalar hız kazandı. Sınavda adaylara çoktan seçmeli 80 sorudan oluşan, bir test uygulanacak. Değerlendirme sırasında yalnız doğru cevaplar dikkate alınacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacak. EKYS başvurusu ne zaman, nasıl yapılır? sorusunun yanıtı ve detaylar haberimizde...

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MEB EKYS BAŞVURUSU NE ZAMAN?

2025 Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (2025-MEB-EKYS) başvuruları başladı. Sınava başvurular, 15-21 Ocak 2025 tarihleri arasında yapılacak.

EKYS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar, başvurularını 15 Ocak 2025 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan da yapabilecek.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2025-MEB-EKYS Kılavuzu'nda yer almaktadır.