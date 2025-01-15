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Haberler Haberler İstanbul barajları su seviyesi - İSKİ 15 Ocak raporu

İstanbul barajları su seviyesi - İSKİ 15 Ocak raporu

İstanbul'da baraj doluluk oranları, küresel ısınmanın etkileri devam ederken en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Megakente su sağlayan 10 barajda toplam su miktarı yüzde 40'ın üzerine yükseldi. İstanbul kış yağışlarının başlamasıyla birlikte barajlardaki toplam su seviyesi son olarak yüzde 47,22 olarak ölçüldü. İşte 15 Ocak Çarşamba 2025 İstanbul barajları doluluk oranları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ocak 2025 Çarşamba 09:22 Güncelleme Tarihi: 15 Ocak 2025 Çarşamba 09:40
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İstanbul barajları su seviyesi - İSKİ 15 Ocak raporu

BARAJ DOLULUK ORANLARI 15 OCAK | İstanbul barajlarında doluluk oranının, yağışların etkili olup sıcak havalara ara verilmesiyle birlikte yükselişe geçmesi bekleniyor. Sonbaharın gelişiyle başlayan yağmurun ardından baraj doluluk oranları vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konular arasında yerini aldı. En düşük su seviyesine sahip Alibey Barajı'nda su miktarı yüzde 30,85 olarak ölçülürken en yüksek su miktarı ise yüzde 86,54 ile Elmalı Barajı'nda ölçüldü. Megakentte barajlardaki toplam doluluk oranı ise 15 Ocak Çarşamba günü yüzde 47,22 olarak ölçüldü.

💦15 OCAK 2025 BARAJ DOLULUK ORANLARI💦

15 Ocak Çarşamba günü, İstanbul'a su sağlayan 10 barajın toplam doluluk oranı yüzde 47,22 olarak ölçüldü. Önceki güne kıyasla yükselişe geçtiği kaydedilen barajlarda 15 Ocak'ta barajlardaki doluluk oranı şöyle sıralandı:

🚿 Ömerli Barajı: %48,66

🚿 Darlık Barajı: %40,62

🚿 Elmalı Barajı: %86,54

🚿 Terkos Barajı: %48,14

🚿 Alibey Barajı: %30,85

🚿 Büyükçekmece Barajı: %40,24

🚿 Sazlıdere Barajı: %36,96

🚿 Istrancalar Barajı: %90,91

🚿 Kazandere Barajı: %71,93

🚿 Pabuçdere Barajı: %43,38

NOT: İSKİ, İstanbul'daki barajların doluluk oranını gün içinde belirli saatlerde yenilemektedir. İSKİ'nin resmi internet sitesinden barajların doluluk oranı takip edilmekte olup veri yenilendiğinde haberimiz güncellenmektedir.

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