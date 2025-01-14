  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Haberler İstanbul barajları su seviyeleri - İSKİ 14 Ocak raporu

İstanbul barajları su seviyeleri - İSKİ 14 Ocak raporu

İstanbul'da baraj doluluk oranları, küresel ısınmanın etkileri devam ederken en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Megakente su sağlayan 10 barajda toplam su miktarı yüzde 40'ın üzerine yükseldi. İstanbul kış yağışlarının başlamasıyla birlikte barajlardaki toplam su seviyesi son olarak yüzde 45,06 olarak ölçüldü. İşte 14 Ocak Salı 2025 İstanbul barajları doluluk oranları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ocak 2025 Salı 09:50 Güncelleme Tarihi: 14 Ocak 2025 Salı 10:10
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
İstanbul barajları su seviyeleri - İSKİ 14 Ocak raporu

BARAJ DOLULUK ORANLARI 14 OCAK | İstanbul barajlarında doluluk oranının, yağışların etkili olup sıcak havalara ara verilmesiyle birlikte yükselişe geçmesi bekleniyor. Sonbaharın gelişiyle başlayan yağmurun ardından baraj doluluk oranları vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konular arasında yerini aldı. En düşük su seviyesine sahip Alibey Barajı'nda su miktarı yüzde 26,74 olarak ölçülürken en yüksek su miktarı ise yüzde 82,67 ile Elmalı Barajı'nda ölçüldü. Megakentte barajlardaki toplam doluluk oranı ise 14 Ocak Salı günü yüzde 45,06 olarak ölçüldü.

💦14 OCAK 2025 BARAJ DOLULUK ORANLARI💦

14 Ocak Salı günü, İstanbul'a su sağlayan 10 barajın toplam doluluk oranı yüzde 45,06 olarak ölçüldü. Önceki güne kıyasla yükselişe geçtiği kaydedilen barajlarda 14 Ocak'ta barajlardaki doluluk oranı şöyle sıralandı:

🚿 Ömerli Barajı: %46,92

🚿 Darlık Barajı: %38,6

🚿 Elmalı Barajı: %82,67

🚿 Terkos Barajı: %45,25

🚿 Alibey Barajı: %26,74

🚿 Büyükçekmece Barajı: %39,02

🚿 Sazlıdere Barajı: %35,74

🚿 Istrancalar Barajı: %60,5

🚿 Kazandere Barajı: %65,82

🚿 Pabuçdere Barajı: %40,64

NOT: İSKİ, İstanbul'daki barajların doluluk oranını gün içinde belirli saatlerde yenilemektedir. İSKİ'nin resmi internet sitesinden barajların doluluk oranı takip edilmekte olup veri yenilendiğinde haberimiz güncellenmektedir.

G.Saray'dan santrfor hamlesi!
Tarihi bonservisle gidecek! Buruk transfer için kararını verdi
DİĞER
Yaprak Dökümü'nün Neyyir Hanım'ı Bedia Ener Öztep hayatını kaybetti! "Ben melek oldum"
Öcalan ne zaman PKK'yı lağvedecek? YPG'yi de kapsayan "silah bırakma" çağrısı için tarih verildi: Ya keleşler ya kalleşler gömülecek
Mourinho F.Bahçe'ye veda ediyor! Yeni takımını duyurdular
Lyon'la anlaşma tamam!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
West Ham United - Fulham maçı ne zaman? West Ham United - Fulham maçı ne zaman? 09:42
G.Saray'dan santrfor hamlesi! G.Saray'dan santrfor hamlesi! 09:39
Bugün hangi maçlar var? 14 Ocak Salı Bugün hangi maçlar var? 14 Ocak Salı 08:23
Yazarlardan Konyaspor-F.Bahçe maçı yorumu Yazarlardan Konyaspor-F.Bahçe maçı yorumu 09:02
Mourinho F.Bahçe'ye veda ediyor! Yeni takımını duyurdular Mourinho F.Bahçe'ye veda ediyor! Yeni takımını duyurdular 09:28
Brentford - Manchester City maçı ne zaman? Brentford - Manchester City maçı ne zaman? 09:37
Daha Eski
F.Bahçe'ye transferde müjdeli haber! F.Bahçe'ye transferde müjdeli haber! 01:19
Göztepe Kasımpaşa'yı farklı geçti! Göztepe Kasımpaşa'yı farklı geçti! 01:19
F.Bahçe zorlu deplasmanda galip! F.Bahçe zorlu deplasmanda galip! 01:19
Süper Lig'de güncel puan durumu! Süper Lig'de güncel puan durumu! 01:19
Konya'da F.Bahçe taraftarına Devler Ligi ile yanıt! Konya'da F.Bahçe taraftarına Devler Ligi ile yanıt! 01:19
Felipe Melo'dan F.Bahçe maçı paylaşımı! Felipe Melo'dan F.Bahçe maçı paylaşımı! 01:19